بخش خصوصی در کمیته اجرایی سند تسهیم درآمد محتوا عضو شد + فیلم

عضویت بخش خصوصی در کمیته اجرایی سند تسهیم درآمد محتوا تصویب شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، شفافیت در فرآیند‌های اجرایی و نحوه توزیع منابع مالی از اصلی‌ترین اقدامات شیوه نامه اجرایی سند تسهیم درآمد محتوا است.

 

