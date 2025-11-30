باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - نمایشگاه آثار و خاطرات جهان پهلوان تختی امروز یک شنبه نهم آذر ماه افتتاح شد و جمعی از پهلوانان و قهرمانان سابق و مدیران ورزشی در این مراسم حضور داشتند اما خبری از نمایندگان فدراسیون کشتی و البته شخص علی رضا دبیر نبود.
فدراسیون کشتی که برای رونماییهای متفاوت بسیاری از خدم و حشم فدراسیون را به خط میکند و از ورزش و غیر ورزش میهمان ویژه دعوت میکند در مراسم افتتاح آثار جهان پهلوان تختی نمایندهای نداشت تا قدر جهان پهلوان و مرامش را بیشتر بدانیم و بشناسیم.
آقایان فدراسیون کشتی آیا افتتاح نمایشگاه آقا تختی به اندازه رونمایی از یک کتاب یا جلسه با یک مسئول غیر ورزشی و ورزشی نبود؟
یاد حرف آقای هادی عامل افتادیم که میگفت: آقا تختی تک گل باغ پهلوانی است.
شما بمانید و میزهایی که تا روی آن نشستید نامتان پر آوازه است.