نمایشگاه «پسر ایران، آقا تختی» در حالی افتتاح شد که نماینده‌ای از فدراسیون کشتی در این مراسم حضور نداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - نمایشگاه آثار و خاطرات جهان پهلوان تختی امروز یک شنبه نهم آذر ماه افتتاح شد و جمعی از پهلوانان و قهرمانان سابق و مدیران ورزشی در این مراسم حضور داشتند اما خبری از نمایندگان فدراسیون کشتی و البته شخص علی رضا دبیر نبود.

فدراسیون کشتی که برای رونمایی‌های متفاوت بسیاری از خدم و حشم فدراسیون را به خط می‌کند و از ورزش و غیر ورزش میهمان ویژه دعوت می‌کند در مراسم افتتاح آثار جهان پهلوان تختی نماینده‌ای نداشت تا قدر جهان پهلوان و مرامش را بیشتر بدانیم و بشناسیم.

آقایان فدراسیون کشتی آیا افتتاح نمایشگاه آقا تختی به اندازه رونمایی از یک کتاب یا جلسه با یک مسئول غیر ورزشی و ورزشی نبود؟

یاد حرف آقای هادی عامل افتادیم که می‌گفت: آقا تختی تک گل باغ پهلوانی است.

شما بمانید و میزهایی که تا روی آن نشستید نامتان پر آوازه است.

برچسب ها: نمایشگاه ورزشی ، فدراسیون کشتی ، غلامرضا تختی
دبیر: کشتی تهران می‌تواند کشتی ایران را بالا بیاورد
رونمایی کتاب «در بارانداز»؛ روایتی از جهان پهلوان تختی + فیلم
افتتاح نمایشگاه «دیدار با پسر ایران آقاتختی»
