باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش اسرائیل (IDF) روز یکشنبه مدعی شد چهار رزمنده فلسطینی را که از تونل‌های شرق رفح خارج شده بودند، ترور کرده است.

این حمله توسط یگان فایر فاکس (تقسیمات غزه) با هدایت نیروی هوایی انجام شد. ارتش اسرائیل ادعاکرد که فعالیتش مطابق با توافق آتش‌بس غزه است.

«امانوئل فابیان»، خبرنگار نظامی تایمز اسرائیل، ادعا کرد که این افراد کشته شده، از جمله «ده‌ها جنگنده حماس» هستند که در شبکه تونلی زیر غزه بوده اند. وی همچنین گفت که ارتش اسرائیل ادعا می‌کند یکی از افراد کشته شده، فرمانده گردان شرق رفح حماس بوده است.

منبع: تایمز اسرائیل