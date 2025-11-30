برنامه مسابقات هفته‌های چهاردهم تا هفدهم و دو دیدار معوقه لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه مسابقات هفته‌های چهاردهم تا هفدهم و دو دیدار معوقه لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:
 
هفته چهاردهم؛ صرفه جویی در مصرف انرژی
 
یکشنبه ۲۳ آذر
تراکتور تبریز – پیکان – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز
پرسپولیس - آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدای شهر قدس
دوشنبه ۲۴ آذر
ملوان بندر انزلی - فجر سپاسی شیراز– ساعت ۱۶- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
خیبر خرم‌آباد – استقلال – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه تختی خرم آباد 
چادرملوی اردکان - استقلال خوزستان – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهید نصیری یزد
گل‌گهر سیرجان - مس رفسنجان– ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
فولاد خوزستان – فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۸- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
چهارشنبه ۲۶ آذر
ذوب‌آهن اصفهان- شمس آذر قزوین– ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر
 
هفته پانزدهم؛ گرامیداشت ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی
 
پنجشنبه ۴ دی
آلومینیوم اراک - ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
استقلال خوزستان - ذوب‌آهن اصفهان - ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان
 
جمعه ۵ دی
مس رفسنجان - پرسپولیس– ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
فجر سپاسی شیراز - فولاد خوزستان– ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه پارس شیراز
 
شنبه ۶ دی
پیکان - خیبر خرم‌آباد- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران
شمس آذر قزوین - تراکتور تبریز- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
فولاد مبارکه سپاهان - چادرملوی اردکان– ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
یکشنبه ۷ دی
استقلال - گل‌گهر سیرجان– ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای شهر قدس
 
معوقه هفته هفتم
چهارشنبه ۱۰ دی
تراکتور تبریز-ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز
 
معوقه هفته دهم
 
پنجشنبه ۱۱ دی
فولاد مبارکه سپاهان-استقلال– ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
 
هفته شانزدهم؛ گرامیداشت مبعث حضرت رسول اکرم (ص)
 
جمعه ۲۶ دی
پیکان تهران -ذوب‌آهن اصفهان – ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
فولاد خوزستان -چادرملوی اردکان – ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
شنبه ۲۷ دی
شمس آذر قزوین- استقلال خوزستان – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
آلومینیوم اراک- گل‌گهر سیرجان – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
فولاد مبارکه سپاهان -ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۶- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
مس رفسنجان -خیبر خرم‌آباد – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
استقلال - تراکتورتبریز – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدای شهر قدس
 
یکشنبه ۲۸ دی
فجر سپاسی شیراز -پرسپولیس – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه پارس شیراز
 
هفته هفدهم؛ گرامیداشت ولادت امام حسین (ع) ، روز پاسدار ، ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز
 
پنجشنبه ۲ بهمن 
خیبر خرم‌آباد -آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶- ورزشگاه تختی خرم آباد 
تراکتور تبریز- مس رفسنجان – ساعت ۱۶- ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز
ملوان بندر انزلی -فولاد خوزستان – ساعت ۱۶- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
ذوب‌آهن اصفهان -استقلال – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر
استقلال خوزستان- پیکان تهران – ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی آبادان
 
جمعه ۳ بهمن
گل‌گهر سیرجان -فجر سپاسی شیراز– ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
چادرملوی اردکان- شمس آذر قزوین – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد
پرسپولیس- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدای شهر قدس
تبادل نظر
