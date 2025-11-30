تعداد کشته‌شدگان آتش‌سوزی مرگبار چهارشنبه هنگ کنگ به ۱۴۶ نفر افزایش یافت و وضعیت ۱۵۰ نفر نامشخص است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های محلی روز یکشنبه گزارش دادند که تعداد کشته‌شدگان آتش‌سوزی مرگبار چهارشنبه هنگ کنگ به ۱۴۶ نفر افزایش یافت و وضعیت ۱۵۰ نفر نامشخص است در حالیکه این شهر همچنان در سوگ قربانیان مرگبارترین آتش‌سوزی این شهر در دهه‌های اخیر است.

به گزارش روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست، هنگ کنگ روز شنبه یک دوره عزاداری سه روزه را برای گرامیداشت قربانیان آتش‌سوزی مرگبار مجتمع آپارتمانی آغاز کرد که ۷۹ نفر از جمله ۱۲ آتش‌نشان را نیز زخمی کرد.

عملیات نجات برای پنجمین روز ادامه یافت، اگرچه آتش‌سوزی در بلوک‌های مجتمع آپارتمانی وانگ فوک کورت تحت کنترل درآمده است.

مقامات اعلام کردند که با بیرون کشیدن اجساد بیشتر از ساختمان‌ها، احتمالاً آمار تلفات این آتش‌سوزی افزایش خواهد یافت، در حالی که حدود ۱۵۰ نفر همچنان «غیرقابل دسترسی» هستند.

آتش‌سوزی حوالی ظهر چهارشنبه در این مجتمع که شامل بیش از ۱۹۰۰ آپارتمان است، رخ داد و به دلیل داربست‌های بامبویی که برای کار‌های نوسازی در نمای بیرونی نصب شده بودند، به سرعت گسترش یافت. این مجتمع شامل هشت برج با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰۰ نفر است.

پلیس دو مدیر و یک مشاور مهندسی از شرکت ساختمانی و مهندسی را به ظن قتل غیرعمد بازداشت کرده است.

مقامات می‌گویند داربست‌های بامبو و مواد پلاستیکی فومی که پنجره‌ها را پوشانده‌اند، به طور قابل توجهی در گسترش سریع آتش‌سوزی نقش داشته‌اند.

روز جمعه، حدود ۸۰۰ نفر از ساکنان آسیب‌دیده به خوابگاه‌ها، هتل‌ها و آپارتمان‌های موقت منتقل شدند.

این حادثه اولین بار در ۱۷ سال گذشته بود که هنگ کنگ زنگ خطر آتش سوزی سطح ۵ را که بالاترین سطح در مقیاس پنج سطحی شهر است، اعلام کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: آتش سوزی ، حوادث بین الملل
آتش‌سوزی مرگبار هنگ‌کنگ؛
تعداد کشته‌ها به ۹۴ نفر افزایش یافت/ مرگبارترین آتش‌سوزی هنگ‌کنگ در ۸۰ سال گذشته
شمار قربانیان حادثه آتش‌سوزی در هنگ‌کنگ به ۷۵ نفر رسید
ادامه خشم عمومی از آتش‌سوزی مرگبار هنگ‌کنگ و هشدار پکن به اخلالگران
