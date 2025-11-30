رئیس پلیس فتای گیلان در خصوص تماس‌های جعلی با عنوان صداوسیما و پشتیبانی بانک به شهروندان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر، رئیس پلیس فتای استان گیلان از افزایش گزارش‌های مردمی درباره تماس‌های جعلی در پیام رسان‌ها خبر داد و گفت: در روز‌های اخیر افراد سودجو با سوءاستفاده از نام برخی سازمان‌ها مانند صداوسیما یا پشتیبانی خدمات بانکی تلاش می‌کنند اعتماد شهروندان را جلب کرده و کد فعال‌سازی همراه‌بانک یا اطلاعات هویتی آنان را دریافت کنند.

او افزود: مجرمان سایبری پس از به دست آوردن این کدها، بلافاصله نسبت به دسترسی غیرمجاز به حساب بانکی شهروندان و برداشت مبالغ موجود اقدام می‌کنند. این شیوه متأسفانه روندی افزایشی داشته و تعداد قربانیان در حال بیشتر شدن است.

رئیس پلیس فتای گیلان تأکید کرد: هیچ نهاد رسمی از طریق تماس تلفنی و پیام‌رسان‌ها درخواست ارائه رمز، کد فعال‌سازی یا اطلاعات بانکی نمی‌کند. شهروندان در صورت مواجهه با موارد مشابه، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند و برای دریافت راهنمایی‌های بیشتر به وب‌سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir مراجعه کنند.

