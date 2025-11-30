به دعوت مؤسسه خیریه «محکم»، دکتر صلاح‌الدین دلشاد فوق‌تخصص جراحی اطفال با هدف ارائه خدمات رایگان به کودکان دارای اختلالات مادرزادی به خراسان جنوبی سفر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - دکتر دلشاد گفت: طی چند روز حضور در خراسان جنوبی ۵۵ کودک مبتلا به مشکلات مادرزادی ویزیت شدند که بخشی از این بیماران نیازمند جراحی‌های تخصصی بودند و این عمل‌ها با موفقیت انجام شد.

وی افزود: تمامی عمل‌های جراحی انجام‌شده به‌صورت کاملاً رایگان بوده است و هدف اصلی از این سفر، کاهش آلام خانواده‌ها و فراهم‌سازی دسترسی عادلانه کودکان به خدمات فوق‌تخصصی است.

این پزشک جهادگر با سابقه سال‌ها فعالیت در درمان بیماران خاص کودک در داخل و خارج از کشور، بر اهمیت تشخیص زودهنگام اختلالات مادرزادی، لزوم حمایت از خانواده‌ها و نقش مؤسسات خیریه و گروه‌های جهادی در تسهیل روند درمان تأکید کرد.

