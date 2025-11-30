شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از سد معبر برخی از اصناف در شهرستان لنگرود استان گیلان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سد معبریکی از معضلات شهری است که علاوه بر اینکه موجب برهم ریختگی سیمای شهری میشود؛ بر کیفیت زندگی افراد نیز تاثیرگذار است. شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از سدمعبر برخی از اصناف مانند تغذیه فروشان در شهرستان لنگرود استان گیلان در پیاده روها ابراز نارضایتی کرد
شهروندخب رنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام وقت بخیر ازتون خواهش میکنم گزارشی راجع به سد معبر برخی از اصناف مانند تغذیه فروشها در پیاده روهای شهرستان لنگرود استان گیلان گزارشی تهیه کنید. من کلی ناتوانی انرژی دارم برخی از اصناف با چادر زدن در پیاده روها اقدام به فروش محصولات خود میکنند. در صورتیکه داخل مغازه ۱۰ تا ۱۵ متری اسپیلیتها روشن است.
واقعا اجرای طرح ساماندهی این اصناف سخت نیست وقتی ما اینقدر بحران انرژی داریم. لطفا پیگیری کنید.