رییس کل دادگستری استان کردستان اظهار داشت:خانواده اولیای دم مقتول سنندجی با حضور در ستاد صبر استان کردستان و در حضور معاون حل اختلاف دادگستری از قصاص قاتل فرزند خود گذشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام و المسلمین حسینی بیان داشت: در جلسه کارگروه ویژه پیگیری اخذ رضایت در پرونده‌های قتل استان و با حضور اولیای دم و دعوت آنها به صلح و سازش،بحمدالله هفتمین پرونده قتل عمد در استان به رضایت و اعلام گذشت منجر گردیده و محکوم به قصاص ،از دار مجازات رهایی یافت.

وی افزود:معاونت حل اختلاف دادگستری استان برای حصول نتایج بهتر در پرونده‌های قتل از ظرفیت‌های صلحیاران ستاد صبر و اعضای شوراهای حل اختلاف که توانمندی بیشتری در حل و فصل این دسته از دعاوی را دارند،استفاده می نماید.

شایان ذکر است این هفتمین رضایت قصاص است که از ابتدای سال جاری توسط کمیته صلح و سازش ستاد صبر استان کردستان اخذ شده است.