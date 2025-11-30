فرمانده انتظامی لارستان از دستگیری قاتل متواری و همدستش که در شهرستان داراب مرتکب قتل شده بودند، در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان اظهار کرد: در پی اعلام یک فقره درگیری منجر به قتل در شهرستان داراب و متواری شدن قاتل به سمت شهرستان لارستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی شهرستان لارستان با همکاری ماموران شهرستان داراب با اجرای طرح مهار، خودرو قاتل را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی آن را متوقف و راننده و سرنشین را دستگیر کردند.

سرهنگ رستمی با بیان اینکه قاتل ۲۰ ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات خانوادگی با مقتول ۵۷ ساله عنوان کرد، گفت: قاتل و همدستش پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

