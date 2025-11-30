باشگاه خبرنگاران جوان- پریسابهرامی- در آیین رونمایی از پوستر و فراخوان همایش ملی اندیشه‌های آیت‌الله شیخ محمد مردوخ کردستانی در روستای نوره سنندج، با بیان اینکه معرفی بزرگان علمی و فرهنگی کردستان اقدامی ضروری است، گفت که لازم است در همه شهرستان‌های استان، مراسم‌هایی با هدف معرفی چهره‌های اثرگذار و سرمایه‌های فرهنگی کردستان برگزار شود.

وی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این آیین، آیت‌الله مردوخ را از مفاخر بزرگ تاریخ کردستان دانست و افزود که مرحوم آیت‌الله مردوخ شخصیتی نابغه بود که بیش از صد عنوان تألیف در حوزه‌های گوناگون دارد و در بسیاری از عرصه‌های علمی صاحب‌نظر است و همواره جایگاهی ممتاز در میان اهل علم داشته است.

استاندار کردستان با اشاره به نبوغ و جامعیت علمی آیت‌الله مردوخ ادامه داد: در روزگاری که دسترسی به منابع علمی آسان نبود، ایشان بدون استاد و در شرایطی دشوار به چنان جایگاه علمی ارزشمندی رسید که شایسته ابعاد گوناگون شخصیت اوست.

زره‌تن لهونی با بیان اینکه هنوز این شخصیت علمی برجسته به‌طور کامل معرفی نشده است، گفت که با همکاری مرکز کردستان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، خانه فرهنگی آیت‌الله مردوخ، مسئولان مرتبط و حمایت فرزند ارشد ایشان، باید همایشی شایسته، با کیفیت مناسب و در شأن این عالم بزرگ برگزار شود.

وی ضمن قدردانی از هیأت مؤسس خانه فرهنگی آیت‌الله مردوخ، اساتید و فعالان فرهنگی یادآور شد که خوشبختانه سال گذشته مجوز تأسیس خانه فرهنگی آیت‌الله مردوخ صادر شد.

استاندار کردستان تصریح کرد علاوه بر اعتباراتی که برای زیرساخت روستای نوره اختصاص یافته است ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث موزه آیت الله مردوخ هم اختصاص خواهد یافت.

در پایان این مراسم که با مشارکت استانداری کردستان، اداره کتابخانه‌های عمومی سنندج، پژوهشکده کردستان‌شناسی و جمعی از فعالان فرهنگی برگزار شد، با حضور استاندار کردستان، مردم روستا و مسئولان، از پوستر فراخوان همایش ملی اندیشه‌های آیت‌الله شیخ محمد مردوخ کردستانی رونمایی شد.