باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین دوره مسابقات بازیهای بومی، محلی و روستایی با هدف ترویج و احیای ورزشهای سنتی در روستای گوش لاغر شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی برگزار شد. اولین رویداد ورزشی بازیهای بومی محلی و روستایی با هدف زنده نگاه داشتن فرهنگ اصیل روستایی، تقویت روحیه نشاط و همبستگی اجتماعی و شناساندن ظرفیتهای ورزشی منطقه به همت تربیت بدنی ناحیه مقاومت بسیج صالحآباد، اداره آموزش و پرورش و دهیاری روستای گوشلاغر به مناسبت هفته بسیج سازماندهی و اجرا شد.
در این دوره از مسابقات، رشتههای متنوع و پرهیجانی شامل طناب کشی، طناب زنی، دارت، وسطی، دال پلان، داژبال، هفت سنگ، مینی فوتبال چمن برگزار شد که با استقبال چشمگیر شرکت کنندگان و مردم روستا همراه بود.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.