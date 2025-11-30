عضو شورای اسلامی شهر شیراز خواستار تکمیل تالار مرکزی شیراز، فعال‌سازی مسجد جامع عتیق به‌عنوان قطب قرآنی و اجرای طرح مدیریت محله در ۱۶۰ محله شهر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا هاجری، عضو شورای اسلامی شهر شیراز در نطق پیش از دستور خود با اشاره به نقش بسیج به‌عنوان یادگار امام خمینی(ره) و هدایت رهبر معظم انقلاب، آن را الگویی جهانی در عرصه‌های علم، دین و خدمت دانست و تأکید کرد جبهه مقاومت بر پایه اسلام ناب، پیشگام عدالت‌خواهی و استکبارستیزی است.

او گزارشی از عملکرد کمیسیون فرهنگی – گردشگری و زیارت شورا ارائه داد و به مصوبات مهمی همچون ساخت ۳۰ زمین چمن مصنوعی، راه‌اندازی ۱۲ سینما محله، حمایت از ۱۵ انجمن شعر، برگزاری نمایشگاه کتاب شیراز پس از وقفه هفت‌ساله، توسعه کتابخانه‌های عمومی، تجلیل از قهرمانان جهانی، راهپیمایی خانواده ۲۰۰ هزار نفری، حمایت از ورزش بانوان، رونمایی از سمفونی شیراز و برگزاری جشنواره فیلم فجر اشاره کرد.

هاجری خواستار تکمیل پروژه نیمه‌تمام تالار مرکزی در چهارراه حافظیه شد و تأکید کرد شورا و شهرداری آماده همکاری برای اجرای طرح مولدسازی و بهره‌برداری از این پروژه بزرگ هستند.

او پیشنهاد داد مسجد جامع عتیق به‌عنوان قطب فعالیت‌های قرآنی و دارالحفظ فعال شود و از شورای فرهنگ عمومی فارس خواست در این زمینه ورود کند. همچنین از تلاش‌ها برای کتابت قرآن کریم بر مبنای مکتب شیراز تقدیر کرد.

عضو شورای شهر با اشاره به طرح مدیریت محله در سطح ملی، اعلام کرد شورا و شهرداری شیراز آماده‌اند تجربیات خود در طرح محلات مسجد محور را در ۱۶۰ محله شهر به‌کار گیرند و این ظرفیت مردمی را عملیاتی کنند.

هاجری در پایان بر ضرورت نگاه مثبت و استفاده از ظرفیت‌های شورا و شهرداری برای تأمین منافع و مصلحت شهر تأکید کرد.

