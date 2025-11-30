عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: حذف ماده ۵۰ زمینه ساز افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن خواهد شد که امیدواریم هرچه سریعتر بازنگری در این طرح صورت گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه مسکن به یکی از بحران‌های جدی برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه تبدیل شده  و هم در حوزه رهن و اجاره و هم در خرید و فروش شاهد وضعیت نامطلوبی هستیم گفت:  دولت باید برای بهبود وضعیت بازار مسکن هرچه سریعتر تمامی بخش های قوانین جهش تولید مسکن را اجرایی کند تا بازار مسکن و همچنین شرایط اجرای مسکن تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه در  مجلس یازدهم و دوازدهم قوانین  بسیار خوبی برای حوزه مسکن تدوین شده است گفت: یکی  از این قوانین جهش تولید مسکن» و دیگری مواد ۴۹، ۵۰، ۵۱ و ۵۲ برنامه هفتم  است.

یوسفی افزود: در ماده ۴۹، سنجه‌ها و تعهدات دولت برای دسترسی مردم به مسکن تعریف شد؛ یعنی مشخص شد دولت هر سال چه مقدار باید در ساخت مسکن شهری، روستایی و بافت فرسوده اقدام کند اما در برنامه  ماده ۵۰ دولت برنامه ریزی برای خارج از انحصار زمین را در دستور کار خود قرار داده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: در ماده ۵۰ ما به موضوع انحصار زمین پرداختیم ایران کشوری پهناور با ۱۶۶ میلیون هکتار وسعت است، اما فقط در کمتر از ۷ درصد این مساحت زندگی می‌کنیم. بیش از ۶۰ هزار روستا و ۱۴۸۰ شهر در همین محدوده کوچک متمرکزند. این یعنی ناکارآمدی و انحصار زمین که باید در این زمینه هرچه سریعتر اقدامات و برنامه ریزی های لازم برای بازنگری در آن صورت گیرد.

او با اشاره به اینکه در ماده ۵۰ مقرر شده است که  طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود گفت: این به معنای آن است که سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار  این اقدام به‌منزله شکستن انحصار زمین و تسهیل ساخت مسکن است.

وی افزود: باید در شرایط کنونی و برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده مسکن هرچه سریعتر بازنگری در این طرح از سوی وزارت راه وشهرسازی و در هئیت دولت صورت گیرد.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
اتصال ۷۷ میلیون کدملی به کد پستی از طریق سامانه املاک و اسکان/ الزام اتصال دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان
کاهش شیب اجاره مسکن از طریق تقویت سامانه خودنویس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو از فردا
شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد
متوسط مصرف روزانه بنزین به ۱۳۶ میلیون لیتر رسید/ افزایش قیمت بنزین نیازی به اجازه مجلس ندارد+ فیلم
ثبت‌نام سهام عدالت برای متولدین ۱۴۰۱ به بعد آغاز شد
گرانی مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان
خرید ارزان یا بازی روانی بازار؟
ادعای کارت سفید سوخت صحت ندارد
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
آخرین اخبار
بساط انحصار زمین از طریق ماده ۵۰ برچیده خواهد شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۹ آذرماه
ضرورت انتقال کشت محصولات برداشت شده به مکان‌های مسقف
معافیت صنایع از محدودیت‌های انرژی بر تولیدات صادرات‌محور تاثیرگذار است
دریافت گواهینامه «واحد نمونه کشوری در کنترل کیفیت» توسط کشت و صنعت تکدانه
انسداد ۱۰ روزه محور چالوس
برداشت ۱۵ میلیارد متر مکعب آب از چاه‌های فاقد پروانه
اجرای بیش از ۵۵۰ میلیون دلار پروژه‌های بهینه‌سازی در پتروشیمی
۴۰ درصد سوختگیری‌ها با کارت در جایگاه‌ها غیر شفاف است+ فیلم
تغییرات جدید نحوه عرضه ارز پتروشیمی‌ها در تالار دوم مرکز مبادله
کارت سوخت خودرو‌های وارداتی، دولتی، آزاد و یا به نام مالک قبلی نیاز به تعویض ندارد
افزایش مالیات ابرازی از ۳۵ به ۷۹ درصد
خشکسالی تولید زعفران را کاهش داد
کریدور انتقال برق ۷۶۵ کیلوولت؛ گامی راهبردی برای پایان مازوت‌سوزی و آلودگی هوا
گندمکاران با چالش تامین کود رو‌به‌رو هستند
پنجاهمین قطار کانتینری روسیه به ایران در حال ورود است/ تکمیل ۸۵ کیلومتر از خط آهن آستارا -رشت+ فیلم
تجهیز ۷۲ هزار واحد مسکونی به کاهنده‌های مصرف آب
آغاز ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو از فردا
گزارشی از شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در صنعت طیور نداشتیم
قیمت هرکیلو لاشه گوسفندی به ۷۰۰ هزارتومان تومان رسید
جزئیات فروش نمایشگاه بین المللی اعلام شد/ میزان مصرف رنگ برابر با استاندارد جهانی ۸ کیلو است
تجارت خارجی ایران به بیش از ۷۶.۵ میلیارد دلار رسید
افزایش بیش از هزار واحدی شاخص کل بورس
بخشودگی جرائم دیركرد بیمه شخص ثالث مشروط به خرید بیمه‌نامه یک‌ساله است
افتتاح ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات جدید
تضعیف امنیت غذایی در برنامه هفتم؛ آیا دولت آبخیزداری را کنار می‌گذارد؟
نهاده به میزان کافی در بنادر موجود است
هیچ برنامه ای برای فروش نمایشگاه‌ بین‌المللی وجود ندارد + فیلم
عرضه روزانه ۱۶ میلیون لیتر سی ان جی در کشور
ثبت‌نام سهام عدالت برای متولدین ۱۴۰۱ به بعد آغاز شد