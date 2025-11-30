باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان نقض آتشبس غزه توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و هشدار داد که حامیان این توافق ممکن است موضع خود را مجددا ارزیابی کنند.
وزیر دفاع پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد که توافق رسمی امضا شده در شرمالشیخ مصر با هدف ایجاد ثبات در منطقه امضا شده است، اما اقدامات (رژیم) اسرائیل تردیدهایی را در مورد اجرای آن ایجاد میکند.
آصف خاطرنشان کرد که کشورهایی که از این پیمان حمایت کردهاند، از جمله ترکیه، مصر و قطر، ممکن است مجبور شوند موضع خود را با توجه به حملات مداوم رژیم اسرائیل مورد بازنگری قرار دهند.
او افزود که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پیش از این هشدار داده بود که توافق مذکور نباید با راهحل نهایی برای مسئله فلسطین اشتباه گرفته شود.
آصف همچنین به نقل از عفو بینالملل گفت که «نسلکشی اسرائیل تمام نشده است» و دولتهای غربی باید به اعمال فشار بر این رژیم برای رعایت قوانین بینالمللی ادامه دهند.
پیش از این، اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان گفته بود که این کشور آماده مشارکت در نیروهای بینالمللی حافظ صلح در غزه است، اما حاضر به خلع سلاح اعضای جنبش حماس نیست.
منبع: الجزیره