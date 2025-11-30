کیفیت هوای قم امروز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در حال حاضر شاخص کیفیت هوا (AQI=158) در شهر قم به علت آلاینده ذرات معلق ( PM2/5) در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

بر اساس این گزارش، به افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار توصیه شده است که فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

این گزارش حاکی است: ضمنا با توجه به پیش بینی و اعلام اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا تا روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه، ادامه این وضعیت یا افزایش غلظت آلاینده ها در شهر قم و سایر شهرها، روستاها و مناطق مستعد استان، محتمل می باشد.

توصیه‌های بهداشتی و ایمنی برای شهروندان

بر اساس این گزارش، به سایر شهروندان نیز توصیه شده است که از فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز کاسته شود و در صورت نیاز به خروج از منزل، از ماسک مناسب استفاده کنند.

به شهروندان توصیه شده است: در خانه بمانید، پنجره‌ها را بسته نگه دارید و از فضاهای دارای تهویه مطبوع استفاده کنید؛ از انجام ورزش و تفریح در فضای باز پرهیز کرده و دخانیات مصرف نکنید.

همچنین برای دفع آلاینده‌ها، آب زیاد بنوشید و از میوه، سبزی و لبنیات کم‌چرب استفاده کنید؛ در صورت بروز علائم تنفسی یا قلبی، به پزشک مراجعه و برنامه درمانی را دنبال کنید.

این گزارش حاکی است: فروشندگان مواد غذایی نیز از عرضه خوراکی در فضای باز اجتناب کنند و رانندگان نیز با توجه به کاهش دید، احتیاط بیشتری در تردد داشته باشند.

منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی قم