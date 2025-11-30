باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه از امشب شاهد پایداری شرایط جوی در بسیاری نقاط کشور خواهیم بود گفت: این شرایط زمینه ساز افزایش غلظت آلاینده های جوی در بسیاری از نقاط کشور خواهد شد.
وی ادامه داد: فردا (دوشنبه) با ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، برخی نقاط استانهای کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی و دامنههای جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین، البرز و تهران، ابرناکی، رگبار پراکنده و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشود.
او با اشاره به اینکه طی این روز با افزایش وزش باد از غلظت آلایندهها در شمال غرب و غرب کشور و اواخر وقت در دامنههای جنوبی البرز در شهرهای قزوین، البرز، تهران و اصفهان کاسته میشود گفت: سه شنبه در ارتفاعات زاگرس مرکزی واقع در جنوب غرب، غرب کشور و غرب اصفهان، همچنین در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، افزایش ابر، وزش باد، رگبار و رعد و برق و بارش برف رخ میدهد.
او با بیان اینکه در ضمن بعد از ظهر با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر در گیلان و شرق اردبیل ابرناکی، وزش باد، کاهش دما و بارش آغاز میشود گفت: چهارشنبه در شرق اردبیل، گیلان، مازندران، مناطقی از گلستان و خراسان شمالی، رگبار و رعد و برق، وزش باد و کاهش نسبی دما و در ارتفاعات البرز بارش باران و برف پیش بینی میشود.
وی افزود: در مناطقی از شرق لرستان و ارتفاعات شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، شمال فارس، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز ابرناکی، وزش باد و رگبار پراکنده باران رخ میدهد.
او یادآور شد: پنجشنبه بارندگی در سواحل شمالی ادامه خواهد داشت و در خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات خراسان جنوبی نیز ابرناکی، رگبار پراکنده و وزش باد رخ میدهد. اوایل شب این موج از شمال شرق خارج میشود.