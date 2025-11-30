مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از امشب به‌تدریج در کل کشور جوی آرام و پایدار مستقر می‌ شود که زمینه ساز کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده های جوی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه از امشب شاهد پایداری شرایط جوی در بسیاری نقاط کشور خواهیم بود گفت: این شرایط زمینه ساز افزایش غلظت آلاینده های جوی در بسیاری از نقاط کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: فردا (دوشنبه) با ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، برخی نقاط استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین، البرز و تهران، ابرناکی، رگبار پراکنده و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می‌شود.

او با اشاره به اینکه  طی این روز با افزایش وزش باد از غلظت آلاینده‌ها در شمال غرب و غرب کشور و اواخر وقت در دامنه‌های جنوبی البرز در شهر‌های قزوین، البرز، تهران و اصفهان کاسته می‌شود گفت: سه شنبه در ارتفاعات زاگرس مرکزی واقع در جنوب غرب، غرب کشور و غرب اصفهان، همچنین در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، افزایش ابر، وزش باد، رگبار و رعد و برق و بارش برف رخ می‌دهد.

او  با بیان اینکه در ضمن بعد از ظهر با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر در گیلان و شرق اردبیل ابرناکی، وزش باد، کاهش دما و بارش آغاز می‌شود گفت: چهارشنبه در شرق اردبیل، گیلان، مازندران، مناطقی از گلستان و خراسان شمالی، رگبار و رعد و برق، وزش باد و کاهش نسبی دما و در ارتفاعات البرز بارش باران و برف پیش بینی می‌شود.

وی افزود: در مناطقی از شرق لرستان و ارتفاعات شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، شمال فارس، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز ابرناکی، وزش باد و رگبار پراکنده باران رخ می‌دهد.

او یادآور شد: پنجشنبه بارندگی در سواحل شمالی ادامه خواهد داشت و در خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات خراسان جنوبی نیز ابرناکی، رگبار پراکنده و وزش باد رخ می‌دهد. اوایل شب این موج از شمال شرق خارج می‌شود.

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
هواشناسی هشدار داد؛ افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های پرجمعیت
آغاز بارش‌ها از روز دوشنبه از غرب کشور
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو از فردا
شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد
متوسط مصرف روزانه بنزین به ۱۳۶ میلیون لیتر رسید/ افزایش قیمت بنزین نیازی به اجازه مجلس ندارد+ فیلم
ثبت‌نام سهام عدالت برای متولدین ۱۴۰۱ به بعد آغاز شد
گرانی مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان
خرید ارزان یا بازی روانی بازار؟
ادعای کارت سفید سوخت صحت ندارد
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
آخرین اخبار
بساط انحصار زمین از طریق ماده ۵۰ برچیده خواهد شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۹ آذرماه
ضرورت انتقال کشت محصولات برداشت شده به مکان‌های مسقف
معافیت صنایع از محدودیت‌های انرژی بر تولیدات صادرات‌محور تاثیرگذار است
دریافت گواهینامه «واحد نمونه کشوری در کنترل کیفیت» توسط کشت و صنعت تکدانه
انسداد ۱۰ روزه محور چالوس
برداشت ۱۵ میلیارد متر مکعب آب از چاه‌های فاقد پروانه
اجرای بیش از ۵۵۰ میلیون دلار پروژه‌های بهینه‌سازی در پتروشیمی
۴۰ درصد سوختگیری‌ها با کارت در جایگاه‌ها غیر شفاف است+ فیلم
تغییرات جدید نحوه عرضه ارز پتروشیمی‌ها در تالار دوم مرکز مبادله
کارت سوخت خودرو‌های وارداتی، دولتی، آزاد و یا به نام مالک قبلی نیاز به تعویض ندارد
افزایش مالیات ابرازی از ۳۵ به ۷۹ درصد
خشکسالی تولید زعفران را کاهش داد
کریدور انتقال برق ۷۶۵ کیلوولت؛ گامی راهبردی برای پایان مازوت‌سوزی و آلودگی هوا
گندمکاران با چالش تامین کود رو‌به‌رو هستند
پنجاهمین قطار کانتینری روسیه به ایران در حال ورود است/ تکمیل ۸۵ کیلومتر از خط آهن آستارا -رشت+ فیلم
تجهیز ۷۲ هزار واحد مسکونی به کاهنده‌های مصرف آب
آغاز ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو از فردا
گزارشی از شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در صنعت طیور نداشتیم
قیمت هرکیلو لاشه گوسفندی به ۷۰۰ هزارتومان تومان رسید
جزئیات فروش نمایشگاه بین المللی اعلام شد/ میزان مصرف رنگ برابر با استاندارد جهانی ۸ کیلو است
تجارت خارجی ایران به بیش از ۷۶.۵ میلیارد دلار رسید
افزایش بیش از هزار واحدی شاخص کل بورس
بخشودگی جرائم دیركرد بیمه شخص ثالث مشروط به خرید بیمه‌نامه یک‌ساله است
افتتاح ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات جدید
تضعیف امنیت غذایی در برنامه هفتم؛ آیا دولت آبخیزداری را کنار می‌گذارد؟
نهاده به میزان کافی در بنادر موجود است
هیچ برنامه ای برای فروش نمایشگاه‌ بین‌المللی وجود ندارد + فیلم
عرضه روزانه ۱۶ میلیون لیتر سی ان جی در کشور
ثبت‌نام سهام عدالت برای متولدین ۱۴۰۱ به بعد آغاز شد