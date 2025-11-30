باشگاه خبرنگاران جوان - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز -یکشنبه ۹ آذرماه- در نشست خبری مشترک با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران و دیدار با همتای ایرانی گفت: از این مهمان نوازی که به بنده و هیات همراه شد بسیار سپاسگزارم. این چهارمین بار است که به عنوان وزیر امور خارجه به ایران سفر میکنم. ما با وزیر خارجه ایران در مجامع بینالمللی به صورت مداوم در ارتباط هستیم. با تلفن هم موارد را با همدیگر مذاکره و بررسی میکنیم. به همین دلیل هم از ایشان تشکر میکنم. جلسات امروز چه در میان هیاتها و چه به صورت خصوصی (میان وزرا) بسیار پربار بود.
همکاری در حوزه انرژی یکی از دستورکارهای نشست امروز بود
رئیس دستگاه دیپلماسی ترکیه با اشاره به موضوعات مورد مذاکره در نشست امروز گفت: بخشی از مذاکرات در حوزه انرژی بود و قصد داریم در حوزههایی که هر دو کشور را درگیر میکند، رایزنی و مشورت را ادامه دهیم. موضوعات زیادی است که باید روی آنها کار کنیم. در خصوص استفاده از مرزها و مباحث لجستیک و حمل و نقل بین دو کشور عقب ماندگیهایی داریم. دروازههای مرزی را باید اضافه کنیم و به صورت فعالانه از آنها استفاده کنیم.
وزیر خارجه ترکیه با اشاره به اینکه جمعیت دو کشور زیاد است و فرهنگهای دو کشور شباهتهایی به هم دارد، گفت: در میان دو کشور میلیونها انسان سالانه تعامل و تجارت دارند. باید ظرفیتهای موجود را گسترش بدهیم و بر روی کارهایی که میتوانیم انجام بدهیم تمرکز کنیم.
هاکان فیدان با تاکید بر اینکه منتظر تاسیس کنسولگری ایران در وان هستیم، گفت: اگر آقای عراقچی برای افتتاح این کنسولگری به وان ترکیه سفر کند من نیز در مراسم افتتاحیه حضور خواهم داشت.
وزیر خارجه ترکیه با اشاره به اینکه در نشست امروز در خصوص همکاری در زمینه انرژی، گاز و برق رایزنیهایی صورت گرفته، گفت: مخصوصا در رابطه با مهاجرت نامنظم مشکلاتی مشابه داریم و این از حمله موضوعاتی است که در این زمینه باید همکاریهای دوجانبه صورت بگیرد. در جلسه امروز درباره اینکه چطور میتوانیم با مهاجرت نامنظم مقابله کنیم، گفتوگو کردیم.
وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه نشست خبری مشترک با وزیر خارجه گفت: نهمین جلسه شورای عالی رتبه همکاری را در ایران برگزار خواهیم کرد. جلسه امروز پیش زمینهای در خصوص بررسی مسائل مربوط به جلسه فوق بود.
گسترش دامنه تجاوزهای اسرائیل، مشکل همه منطقه است
هاکان فیدان با تایید سخنان وزیر خارجه ایران مبنی بر اینکه ترکیه و ایران دو کشور قدرتمند منطقه هستند، گفت: در نشست امروز مسائل دیگری را هم مورد بحث و بررسی قرار دادیم. موضوعات مربوط به جنگ غزه، لبنان و تجاوزهای اسرائیل و گسترش دامنه این تجاوزها در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. ما هم مانند دیگر کشورهای منطقه این موضوع را مشکل همه منطقه میدانیم. در نشست امروز ادامه آتش بس در غزه و توقف حملات در کرانه باختری و همچنین قدس شرقی را مورد بررسی قرار دادیم. ما معتقد هستیم که در رابطه با موضوعات سوریه و گسترش تجاوزات اسرائیل در منطقه، جامعه بین المللی باید به مسئولیتهایی که بر دوش دارد عمل کند.
تحریمهای ناعادلانه علیه ایران باید برداشته شوند
وزیر خارجه ترکیه در ادامه گفت: در نشست امروز موضوعات مربوط به پرونده هستهای ایران هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ترکیه همواره در کنار ایران قرار داشته و همچنان هم در کنار ایران خواهد بود. ما معتقد هستیم که این اختلافها باید در چهارچوب قوانین بینالمللی و با گفتوگو حل شود. ایران هم در موضوعات اقتصادی و مسائل دیگر در جامعه جهانی ادغام شود. این تحریمهای ناحق باید از میان برداشته شود و ما برای اینکه این پروسهها به نتیجه برسند هر کاری که از دستمان بر بیاید انجام میدهیم.
هاکان فیدان در ادامه گفت: مسئله صلح بین روسیه و اوکراین هم برای ما بسیار مهم است؛ ترکیه از کلیه فعالیتهایی که در چهارچوب پایان دادن به جنگ و برقراری صلح میان روسیه و اوکراین در جریان است، حمایت میکند.
وزیر خارجه ترکیه در پایان گفت: در ادامه حضور در ایران با رئیس مجلس و آقای لاریجانی هم دیدار خواهم داشت. همچنین با آقای رئیسجمهور پزشکیان دیداری خواهم داشت. امیدوارم این دیدارها منشأ خیر و برکت برای همکاری میان دو کشور باشد تا حد ممکن به پیش برود و پیشرفت کند.
منبع: ایرنا