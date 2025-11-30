باشگاه خبرنگاران جوان - مانور زلزله در دبستان شهید تیمور فروغی ناحیه ۲ شهرستان شیراز استان فارس برگزار شد. آموزش نقاط امن و جان‌پناه و نقاط غیر امن با اجرای مانور زلزله در دبستان شهید فروغی ناحیه ۲ شیراز با همکاری پایگاه هلال احمر انجام شد. دانش آموزان به صورت کامل با نحوه انجام عملیات امداد و نجات با مواردی از جمله حفظ خونسردی در مواقع بحران، قرارگیری در نقاط امن، امداد رسانی بعد از حادثه از جمله مواردی بود که به صورت عملی تمرین شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: آوین زارعی - فارس

