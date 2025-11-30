هند قصد دارد هم‌زمان با سفر پوتین به این کشور، مذاکراتی را برای خرید جنگنده‌های سوخو-۵۷ آغاز کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که هند قصد دارد در جریان سفر این هفته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مذاکراتی را در مورد خرید جت‌های جنگنده روسی و سپر دفاع موشکی آغاز کند.

در این گزارش آمده است که هند و روسیه یک همکاری استراتژیک ویژه و ممتاز دارند که بر اساس آن، انتظار می‌رود مذاکراتی برای خرید جت‌های جنگنده سوخو-۵۷ و نسخه پیشرفته‌ای از سپر دفاع موشکی اس-۵۰۰ انجام شود.

پوتین قرار است ۴ دسامبر (پنجشنبه، ۱۳ آذرماه) به هند سفر کند. کرملین اعلام کرده که رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر هند در جریان این سفر، درباره تمام جنبه‌های «شراکت راهبردی ممتاز» خود گفت‌و‌گو خواهند کرد. 

هند، خریدار عمده نفت روسیه دهه‌هاست که سلاح‌های خود را از این کشور خریداری می‌کند. در همین راستا، «راجش کومار سینگ» وزیر دفاع هند روز جمعه در دهلی نو گفت: «آن‌ها (روس‌ها) در شرایط خوب و بد دوست ما بوده‌اند و ما قصد نداریم به این زودی‌ها همکاری دفاعی خود را با آنها متوقف کنیم». 

پوتین آخرین بار اواخر سال ۲۰۲۱، چند ماه قبل از جنگ اوکراین، به هند سفر کرد.

منبع: رویترز

