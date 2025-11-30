باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - فیودور یورتشیخین، فضانورد روس گفت: کشورها در انتظار نزاعی شدید بر سر ماه هستند و بعید است که این جرم آسمانی منطقهای عاری از ادعاهای سرزمینی باقی بماند.
یورتشیخین گفت: «بهعنوان کسی که حتی اندکی از فضا سررشته دارد، میتوانم بگویم: بسیار عالی خواهد بود اگر روزی بشریت درک کند که کار گروهی آسانتر و سودمندتر از کار فردی است. اما از آنجا که ایالات متحده، بهعنوان نمونه، مناطق فرود مأموریتهای آپولو را متعلق به خود اعلام کرده است، این انتظار (بروز نزاع) واقعبینانه است.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا باید ماه را همچون جنوبگان منطقهای خالی از ادعاهای سرزمینی دانست، تأکید کرد: «نزاع بر سر ماه – و اگر هرگونه منابع معدنی ارزشمند روی سطح آن یافت شود – بسیار شدید خواهد بود. این چیزی است که باید درک شود.»
او اشاره کرد که سیارهای وجود دارد که موجوداتی آن را مسکن دارند و خود را خردمند مینامند، اما در سراسر تاریخشان مشغول نابودی همنوع خود بودهاند.
او افزود: «هوش مصنوعی چه میشود؟ هدف اصلی آن چیست؟ بدون تردید، هدف اصلی آن کاربردهای نظامی است. هیچ شکی در این مورد ندارم.»
وی ادامه داد: «از صمیم قلب آرزو دارم روزی بشریت به مرحلهای برسد که در آن بیاموزد دستبهدست هم برای پیشرفت و آفرینش تلاش کند. مفهوم استعمار در حال کمرنگ شدن است، هرچند همچنان وجود دارد. کشورهای قدرتمند جهان امروز تمام تلاش خود را میکنند تا مانع توسعه کشورهای نوظهور شوند.»
او افزود: «به همین دلیل آرزو دارم که ماه را با همدیگر کاوش کنیم و قوانینی متفاوت بر آن حاکم باشد. این چیزی است که قلبم میگوید. اما عقلم میگوید که نبردی سخت در انتظار ماست. امروز هیچ نشانهای نمیبینم که نشان دهد کاوش ماه بهصورت مشترک انجام خواهد گرفت.»
در حال حاضر چندین کشور برنامههای مختلفی از جمله برای ساخت پایگاهها و سکونتگاهها برای کاوش ماه اجرا میکنند.
منبع: نووستی