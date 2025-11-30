به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - آیین تحویل و الحاق خودروهای عمرانی و خدماتی به شهرداریها و دهیاریهای استان هرمزگان امروز با حضور محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان برگزار شد.
در این مراسم، ۳۲۰ دستگاه خودروی عمرانی و خدماتی با هدف تقویت توان عملیاتی مدیریتهای شهری و روستایی استان واگذار شد.
استاندار هرمزگان ارزش مجموع خودروهای تحویلی را یکهزار و ۲۲۹ میلیارد تومان (۱.۳ همت) اعلام کرد و گفت: این اقدام با هدف نوسازی ناوگان عمرانی، افزایش کیفیت اجرای پروژهها و ارتقای سطح خدماترسانی به مردم در اقصینقاط استان انجام شده است.
وی افزود: هرچه ناوگان عمرانی شهرداریها و دهیاریها مجهزتر شود، سرعت انجام پروژههای عمرانی و خدمات عمومی به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.
آشوری تازیانی همچنین از ادامه نوسازی ناوگان عمرانی خبر داد و گفت: طی چند ماه آینده ۱۰۰ دستگاه خودروی دیگر نیز به مجموعه شهرداریها و دهیاریهای استان افزوده خواهد شد. این اقدام، هدیه دولت به مدیریتهای محلی در راستای توسعه و عمران هرمزگان است.
وی با اشاره به برنامههای حمایتی تکمیلی اظهار داشت: در کنار حمایتهای دولت، از ظرفیت بخش خصوصی، بنگاههای اقتصادی و خیرین برای توسعه زیرساختها و افزایش توان خدماترسانی استفاده خواهد شد تا روند عمران و پیشرفت استان با سرعت بیشتری ادامه یابد.