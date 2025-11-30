باشگاه خبرنگاران جوان - «علیرضا ایزدی» با اشاره به ساماندهی حریم قلعه فلکالافلاک و همچنین محوطه این مجموعه پس از تخلیه پادگان سپاه گفت: باتوجه به ثبت جهانی مکانهای پیش از تاریخ دره خرم آباد و همچنین پژوهشهایی که باید در خصوص تپه قلعه فلکالافلاک صورت بگیرد، لازم است طرح توسعه این مجموعه منطبق بر افق بلندمدت باشد.
وی اظهارداشت: طراحی این مجموعه براساس طرحها و ضرورتهای میراثفرهنگی و اصول و قواعد شهرسازی صورت بگیرد تا شاهد سرریز موضوعاتی مانند ترافیک بیشتر در اطراف این مجموعه نباشیم.
ایزدی ادامه داد: استفاده از ایده و طرحهای مردم یا به نوعی دخالت دادن مردم در این زمینه اقدام خوبی است.
مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراثفرهنگی یادآور شد: با وجود فضای کم موزهای در سطح استان، برنامه ریزی برای استفاده بهینه از فضای این مجموعه جهت رفع این مشکل نیز اقدام بسیار موثری خواهد بود.
ایزدی افزود: نباید فضای اداری در این مجموعه دیده شود و استفاده از آن طبق یک افق بلندمدت در اختیار مردم باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به نقش مهم استاندار لرستان در پیگیری پرونده ثبت جهانی غارهای پیش از تاریخ دره خرم آباد اشاره کرد و ادامه داد: در خلال ثبت جهانی مکانهای پیش از تاریخ دره خرم آباد صحبتهای زیادی گفته شد، اما کمتر به پیگیریهای بیش از یکساله استاندار لرستان در این زمینه پرداخته شد که لازم میدانم اینجا به این نقش مهم اشاره کنم.
ایزدی گفت: براساس شناختی که از استاندار لرستان و تلاش هایشان در جریان ثبت جهانی هگمتانه دارم، قطعا همراهی و همکاری مهندس شاهرخی در ثبت جهانی غارهای پیش از تاریخ دره خرم و تخلیه پادگان سپاه بزای استفاده مردم از فضای قلعه فلکالافلاک، قابل تقدیر است.
