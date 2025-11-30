مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دیدار با استاندار لرستان بر ضرورت طراحی مجموعه اطراف قلعه فلک‌الافلاک منطبق با افق بلندمدت تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  «علیرضا ایزدی» با اشاره به ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک و همچنین محوطه این مجموعه پس از تخلیه پادگان سپاه گفت: باتوجه به ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم آباد و همچنین پژوهش‌هایی که باید در خصوص تپه قلعه فلک‌الافلاک صورت بگیرد، لازم است طرح توسعه این مجموعه منطبق بر افق بلندمدت باشد.

وی اظهارداشت: طراحی این مجموعه براساس طرح‌ها و ضرورت‌های میراث‌فرهنگی و اصول و قواعد شهرسازی صورت بگیرد تا شاهد سرریز موضوعاتی مانند ترافیک بیشتر در اطراف این مجموعه نباشیم.

ایزدی ادامه داد: استفاده از ایده و طرح‌های مردم یا به نوعی دخالت دادن مردم در این زمینه اقدام خوبی است.

مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی یادآور شد: با وجود فضای کم موزه‌ای در سطح استان، برنامه ریزی برای استفاده بهینه از فضای این مجموعه جهت رفع این مشکل نیز اقدام بسیار موثری خواهد بود.

ایزدی افزود: نباید فضای اداری در این مجموعه دیده شود و استفاده از آن طبق یک افق بلندمدت در اختیار مردم باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به نقش مهم استاندار لرستان در پیگیری پرونده ثبت جهانی غار‌های پیش از تاریخ دره خرم آباد اشاره کرد و ادامه داد: در خلال ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم آباد صحبت‌های زیادی گفته شد، اما کمتر به پیگیری‌های بیش از یکساله استاندار لرستان در این زمینه پرداخته شد که لازم می‌دانم اینجا به این نقش مهم اشاره کنم.

ایزدی گفت: براساس شناختی که از استاندار لرستان و تلاش هایشان در جریان ثبت جهانی هگمتانه دارم، قطعا همراهی و همکاری مهندس شاهرخی در ثبت جهانی غار‌های پیش از تاریخ دره خرم و تخلیه پادگان سپاه بزای استفاده مردم از فضای قلعه فلک‌الافلاک، قابل تقدیر است.

منبع:اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

برچسب ها: قلعه فلک الافلاک ، لرستان
خبرهای مرتبط
رئیس موزه ملی ایران خبر داد؛
راه‌اندازی موزه پیش از تاریخ در قلعه فلک‌الافلاک
موزه قلعه فلک‌الافلاک خرم آباد پنجشنبه تعطیل است
ادامه آزادسازی حریم قلعه فلک‌الافلاک خرم‌آباد با تخریب سه باب مغازه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جرم‌انگاری کشت گیاهان ممنوعه؛ دهیاران متخلف برکنار می‌شوند
دستگیری عاملان تیراندازی در مراسم عروسی کوهدشت
برداشت ۵ تن زعفران از مزارع لرستان/ رونمایی از برند اختصاصی زعفران استان
هشدار پلیس‌راه لرستان؛ لغزندگی جاده‌ها در راه است
ورود مردم به فرآیند طراحی محوطه قلعه فلک‌الافلاک؛ مشارکت عمومی در اولویت است
آخرین اخبار
ورود مردم به فرآیند طراحی محوطه قلعه فلک‌الافلاک؛ مشارکت عمومی در اولویت است
هشدار پلیس‌راه لرستان؛ لغزندگی جاده‌ها در راه است
برداشت ۵ تن زعفران از مزارع لرستان/ رونمایی از برند اختصاصی زعفران استان
دستگیری عاملان تیراندازی در مراسم عروسی کوهدشت
جرم‌انگاری کشت گیاهان ممنوعه؛ دهیاران متخلف برکنار می‌شوند
فرزندآوری یک ضرورت استراتژیک است، نه انتخاب فردی
تنها ۱۰ درصد آب در سدهای لرستان؛ هشدار درباره فروپاشی منابع زیرزمینی
تصاویری دیدنی از پرواز خیره‌کننده یک عقاب بر فراز آسمان کوهدشت + فیلم
بارش باران در راه لرستان
تغذیه بز‌های کوهی از برگ درختان بلوط در لرستان + فیلم