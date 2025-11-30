۸ نفر از اعضای برگزیده مرکز فرهنگی‌هنری شماره ۴ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان، پس از درخشش در مسابقات کشوری، به مرحله جهانی لِکوکاپ ۲۰۲۵ در عمان اعزام می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - لِکوکاپ بزرگ‌ترین جشنواره پژوهشی دانش‌آموزی خاورمیانه است که هر ساله در سه سطح استانی، منطقه‌ای و کشوری برگزار می‌شود و رقابت نهایی آن معمولاً در یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور در تهران انجام می‌گیرد.

در اردیبهشت ۱۴۰۴ بیست و دومین دوره مسابقات کشوری لِکوکاپ در دانشگاه صنعتی برگزار شد؛ رویدادی که بیش از ۵۰۰۰ دانش‌آموز از سرتاسر ایران در رشته‌های متنوعی از جمله لکومس (محاسبات ذهنی و چرتکه)، لکوروبو (ربات فوتبالیست، جنگجو، پارک نوری، آتشنشان)، لکوپل (سازه‌های ماکارونی)، لکودومینو، لکوسام، لکوکیو، لکوبیو، لکوپد، لکومجیک، لکولب و دیگر حوزه‌های تحقیقاتی و مهارتی در آن شرکت داشتند.

در این دوره، ۳۲ دانش‌آموز عضو کانون پرورش فکری هرمزگان با حضور در رشته‌های رباتیک دانش‌آموزی، الکترونیک، مهندسی خلاقیت، محاسبات ذهنی و برنامه‌نویسی اسکرچ توانستند سهمیه کشوری را کسب کنند.

درخشش اعضای مرکز شماره ۴ بندرعباس

از میان این اعضا، هشت نفر به دلیل کسب رتبه‌های برتر و امتیازات ممتاز، موفق به راه‌یابی به رقابت‌های جهانی عمان شدند:

عسل عبدل‌نژاد – رتبه اول کشوری در رشته رباتیک (ربات نوریاب)

آریانا زارع– رتبه دوم کشوری در رشته رباتیک (ربات نوریاب)

طاها ایزدی – رتبه سوم کشوری در برنامه‌نویسی اسکرچ

راحیل محمودی – شایسته تقدیر در رشته ربات آتشنشان

هیرسا فرشیدفر – شایسته تقدیر

آریا عابدین‌زاده – شایسته تقدیر

محمدحسین عبدی – شایسته تقدیر
صدرا عمو رضایی_شایسته تقدیر

این هشت نماینده هرمزگان در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ خواهند بود و مجوز حضور در این رویداد بین‌المللی را دریافت کرده‌اند.

مسابقات جهانی عمان

سیزدهم آذرماه ۱۴۰۴، رقابت‌های جهانی لِکوکاپ با حضور کشورهایی چون ایران، هند، امارات، عمان، عراق و ... در پایتخت عمان و در دانشگاه تکنولوژی آلمان (GUTech) در مسقط برگزار خواهد شد.

گفتنی است در دوره‌های گذشته نیز حسین شکری‌نیا، عضو علمی همین مرکز از بندرعباس، در مسابقات جهانی مسقط توانست رتبه دوم جهانی رشته الکترونیک را برای ایران و هرمزگان به ارمغان بیاورد.

با این پیشینه درخشان، انتظار می‌رود نمایندگان امسال استان نیز بتوانند بار دیگر نام هرمزگان را در میان برترین‌های جهانی لِکوکاپ بدرخشند.

منبع:کانون پرورش فکری کودکان هرمزگان

