باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس گزارش داد که مقامات آمریکایی و اوکراینی صبح یکشنبه (به وقت محلی) در میامی مذاکراتی را برگزار خواهند کرد و پس از آن، نمایندگان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر می‌کنند.

آمریکا و اوکراین در تلاش هستند تا طرح صلح را نهایی کنند. این طرح اخیرا به اوکراین ارائه شده و تا حدی اصلاح شده است تا برای این کشور خوشایندتر باشد. انتظار می‌رود استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ و جرد کوشنر، داماد او، روز سه‌شنبه این سند جدید را به پوتین ارائه دهند.

پیش از این، انتظار می‌رفت آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، رهبری هیئت اوکراینی را بر عهده داشته باشد، اما او روز جمعه پس از یورش ماموران مبارزه با فساد به منزلش، استعفا کرد.

رسوایی فساد در اوکراین و تحقیقات مربوط به آن، در هفته‌های اخیر به حلقه داخلی زلنسکی رسیده و دولت او را به لرزه درآورده است. یرماک که مدت‌ها به عنوان دومین فرد قدرتمند در اوکراین شناخته می‌شد، روز یکشنبه به نزدیکانش پیام داد که «به خط مقدم» در شرق اوکراین می‌رود.

هیئت اوکراینی که اکنون به رهبری رستم عمروف، مشاور امنیت ملی اوکراین به میامی رفته، قرار است در باشگاه گلف اختصاصی ویتکاف با هیئت آمریکایی دیدار کند. به گفته مقامات اوکراینی، این هیئت شامل سرگئی کیسلیتسیا، معاون وزیر امور خارجه، ژنرال آندری هنتوف، رئیس ستاد ارتش و مقامات اطلاعاتی اوکراین است.

از سوی دیگر، تیم آمریکا نیز شامل مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، ویتکاف و کوشنر است.

در جریان مذاکرات یکشنبه هفته گذشته در ژنو، طرفین به طور کلی در مورد همه مسائل به جز دو مورد به توافق رسیدند: تضمین‌های ارضی و امنیتی.

یک مقام ارشد آمریکایی گفت که کاخ سفید می‌خواهد روز یکشنبه شکاف‌ها در مورد دو موضوع آخر را برطرف کند و گفت: «اوکراینی‌ها می‌دانند که ما از آنها چه انتظاری داریم».

با این حال، یرماک قبل از استعفایش به اکسیوس گفته بود که امتیازات ارضی فقط در سطح ریاست جمهوری قابل مذاکره است. اما ترامپ هفته گذشته گفت که تنها زمانی با زلنسکی و پوتین دیدار خواهد کرد که طرفین به توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک شده باشند.

زلنسکی روز شنبه اعلام کرد: «گفت‌و‌گو بر اساس مذاکرات ژنو ادامه خواهد یافت. دیپلماسی همچنان فعال است. طرف آمریکایی رویکردی سازنده از خود نشان می‌دهد و در روز‌های آینده می‌توان گام‌هایی را برای تعیین چگونگی پایان آبرومندانه جنگ برداشت. هیئت اوکراینی دستورالعمل‌های لازم را دارد و من انتظار دارم که افراد مطابق با اولویت‌های روشن اوکراین کار کنند.»

منبع: آکسیوس