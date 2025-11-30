شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا سن بازنشستگی زنان روستایی به سن ۵۵ سال کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عشایر و روستائیان نقش مهمی در چرخه اقتصادی کشور دارند؛ بنابراین به وجود آمدن شرایط رفاهی برای این دسته از افراد بسیار بسیار حائز اهمیت است. در همین راستا به منظور حمایت از زنان روستایی صندوق بیمه اجتماعی راه اندازی شد تا آنها با مشکلات کمتری مواجه شوند. اما بر اساس قانون زنان روستایی تا سن ۶۵ سالگی باید مبلغ مورد نظر خود را پرداخت کنند. این موضوع دغدغه آنها شد و با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کردند تا سن بازنشستگی به ۵۵ سال کاهش یابد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رفع این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و وقت بخیر بر عزیزان باور بفرمایید ما زنان روستا الان در سن ۵۵ سال هستیم از پا درد وکمر درد ومشکلات زانو درد و روماتیسم وگرفتگی عروق وقلب وبی حالی وسستی به خاطر کار زیاد از سنین جوانی تا سن ۵۵ سالگی بدنی مثل ۸۰ ساله‌ها داریم، صورت‌های پوست ترکیده دست‌های زمخت وشیار‌های سیاه دست وخسته وکوفته؛ تا سن ۶۵ صبر کنیم و۱۵ سال بیمه دهیم تا باز نشسته شویم. خواهش می‌کنم دولت ومجلس محترم برای زنان روستا تا سن ۶۰ وپرداخت ۱۰ سال بیمه باز نشسته موافقت کنند. زنان موجودات لطیفی هستند ونیاز است در سن ۶۰ سال بازنشسته شوند لطفا به زنان روستا رحم کنید.

