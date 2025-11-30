باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - وان‌پلاس تبلیغات گوشی جدید خود را آغاز کرده است که به لطف باتری بزرگ و ویژگی‌های کاربردی‌اش، آماده است تا رقیبی قدرتمند در بازار موبایل اندروید باشد.

این گوشی دارای شارژر فوق‌العاده سریع ۱۰۰ واتی و بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه‌بندی IP68/IP69K است.

سیستم دوربین عقب دوگانه آن دارای وضوح ۵۰+۸ مگاپیکسلی است و قادر به ضبط ویدیوی 4k با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه است. دوربین جلو آن نیز ۸ مگاپیکسلی است.

صفحه نمایش ۶.۸۳ اینچی LTPO AMOLED این گوشی دارای وضوح ۱۲۷۲ در ۲۸۰۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۶۵ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۴۵۰ پیکسل در اینچ است. از HDR10+، Dolby Vision و HDR Vivid پشتیبانی می‌کند و برای مقاومت در برابر ضربه و خراش، توسط شیشه Crystal Shield محافظت می‌شود.

این دستگاه اندروید ۱۶ را با رابط کاربری ColorOS 16 اجرا می‌کند و از پردازنده قدرتمند کوالکام اسنپدراگون ۸ نسل ۵، پردازنده گرافیکی آدرنو و حداکثر ۱ ترابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

وان‌پلاس همچنین این گوشی را به دو درگاه سیم‌کارت، پورت USB Type-C 2.0، NFC، فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی، اسکنر اثر انگشت و فناوری‌های ناوبری ماهواره‌ای مجهز کرده است.

منبع: gsmarena