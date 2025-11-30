باشگاه خبرنگاران جوان- مرز تورخم، شریان اصلی تجاری پاکستان و افغانستان، پس از ۵۰ روز بسته‌ماندن، فردا برای تردد کالاهای انسانی و ضروری بازگشایی می‌شود. این تصمیم در پی درخواست سازمان ملل و گفت‌وگوهای مقامات دو کشور اتخاذ شده است.

بسته‌ماندن طولانی‌مدت این گذرگاه، موجب توقف هزاران کامیون حامل کالاهای صادراتی و وارداتی و تشکیل صف‌های طولانی در دو سوی مرز شده بود. براساس آمار گمرک، مرز تورخم روزانه مبادلات تجاری به ارزش ۸۵۰ میلیون روپیه را تسهیل می‌کند.

در این مدت، رانندگان گرفتار در مرز با کمبود امکانات اولیه ازجمله غذا و آب آشامیدنی مواجه و به دلیل سرمای هوا با مشکلات جسمی متعددی روبه‌رو شده بودند.

«محمد اسحاق دار» معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان در نشستی خبری با اشاره به درخواست سازمان ملل برای بازنگری در تصمیم بستن مرز، از احتمال صدور مجوز عبور کالاهای ضروری برای غیرنظامیان افغان خبر داد.

وی تأکید کرد: پاکستان تنها یک انتظار از حکومت افغانستان دارد؛ اینکه خاک افغانستان پایگاه تروریسم نشود و مسئله تحریک طالبان پاکستان مورد رسیدگی قرار گیرد.

بازگشایی مرز تورخم می‌تواند بخشی از مشکلات تجاری، انسانی و معیشتی ناشی از توقف طولانی‌مدت تبادلات مرزی را کاهش دهد.