باشگاه خبرنگاران جوان _ علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان، از حضور هیئت عالی دادستانی کل کشور، دادستانی استان و مدیرکل پزشکی قانونی در یکی از بیمارستان‌های دولتی ساری برای بررسی میدانی فوت یک بیمار زن جوان خبر داد.

وی گفت: این حادثه که در پی مراجعه متوفی برای دریافت خدمات درمانی رخ داده، حساسیت افکار عمومی را برانگیخته و دستگاه قضایی بلافاصله وارد رسیدگی شده است.

به گفته عالیشاه، هیئت بازرسان ویژه با حضور در بخش‌های مرتبط با روند درمان بیمار متوفی در این بیمارستان تمام مستندات، پرونده‌ها و گزارش‌های پزشکی را به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار داده و با کادر درمان، مسئولان بیمارستان و کارشناسان مربوطه گفت‌و‌گو کرده‌اند.

دادستان مرکز مازندران با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی کامل و بررسی بی‌طرفانه افزود: عوامل دخیل در روند درمان با قرار تأمین کیفری فعلاً آزاد هستند تا تحقیقات کارشناسی بدون پیش‌داوری انجام شود. در صورت احراز قصور یا ترک‌فعل در هر سطحی، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

عالیشاه با ابراز همدردی با خانواده متوفی تأکید کرد: پیگیری‌ها با «دقت، سرعت و شفافیت» ادامه دارد و نتیجه رسمی علت فوت پس از اعلام پزشکی قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع تسنیم