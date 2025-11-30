باشگاه خبرنگاران جوان؛ طبق آخرین گزارش منتشر شده شرکت سرمایه گذاری مسکن بر روی کدال نشان میدهد که میزان سودناخالص در سال مالی به میزان ۱.۵۶۴ میلیارد ریال رسیده است.
همچنین طبق آمارها سود عملیاتی در ادوار گذشته، نسبت به سال قبل، ۱۲ درصد رشد سود را به ثبت رسانده است.
بررسی دقیقتر صورتهای مالی حسابرسینشده شرکت همچنین بیانگر تغییر رویکرد شرکت در خلق سود با کیفیت بوده است؛ به طوری که سود عملیاتی ناشی از فروش واحدهای آماده شده از ۱۱.۷ درصد در سال مالی قبل، به ۲۵ درصد در سال مالی مورد گزارش افزایش یافته است.
در حال حاضر واحدهای آماده فروش در دو مجتمع تجاری هراز و مروارید پردیس و همچنین بلوکهای ویلایی آماده عرضه در دو شهرک ویلایی در سروستان ۲ پردیس و رویان را نیز در سبد محصولات خود دارد که با بررسی بازار و کارشناسی به روز قیمت این واحدها، اقدام به فروش آنها در سال مالی آینده خواهد کرد.