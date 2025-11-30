باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر جلال الدین امیری نهم آذرماه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: افراد مشکوک به اچ آی وی میتوانند با مراجعه به مراکز مشاورهی بیماریهای رفتاری، انجام تست و دریافت برخی داروها به صورت رایگان از انتقال بیماری به مرحلهی نهایی و کشنده که همان ایدز است جلوگیری کنند.
وی تأکید کرد: تمام خدمات این مراکز به صورت کاملا محرمانه و آسان انجام میشود لذا جای هیچ گونه نگرانی برای مراجعین وجود ندارد.
سرپرست دانشگاه تصریح کرد: مراکز مشاوره بیماریها در تمامی شهرستانهای استان با هدف کنترل عفونت اچ آی وی پاسخ گوی سوالات و ابهامات شهروندان هستند.
دکتر امیری با اشاره به این که شهروندان میتوانند با مراجعه به آدرس اینترنتی https://icdc.behdasht.gov.ir/vct آدرس و شماره تلفن نزدیکترین مرکز مشاورهی بیماریهای محل خود را پیدا کنند، اظهار کرد: متاسفانه قسمت عمدهای از ابتلا به این بیماری ناشی از نداشتن اطلاعات ضروری و آگاهی پایین گروههای مختلف مردم در مورد راههای انتقال و پیشگیری است که با اطلاع رسانی صحیح و گسترده میتوان از ابتلا به این عفونت ایمن ماند.
وی تأکید کرد: با انجام یک تست سریع، محرمانه و رایگان با مراجعه به مراکز مشاورهی بیماریها از سلامتی خود اطمینان پیدا کنید.
سرپرست دانشگاه افزود: این مراکز دارای پزشک، مشاور، نیروی کاهش آسیب و آزمایشگاه و داروخانه است و بابت ارائه خدمات هیچ هزینهای از مراجعه کننده دریافت نمیگردد.
دکتر امیری بیان کرد: داروهای ضد ویروسی رایگان مورد تایید وزارت بهداشت و FDA در داروخانه این مراکز برای درمان کنترل شونده اچ آی وی و همچنین پروفیلاکسی جهت پیشگیری از ایجاد بیماری (در مواقع مواجهه با خطر) تحت نظر پزشک مرکز در صورت نیاز ارائه میشود.
وی اظهار کرد: انگ اجتماعی و تبعیض، کماکان مانع دستیابی مردم به حق خویش برای دستیابی به اطلاعات و خدمات تشخیص، پیشگیری و درمان اچ آی وی است.
سرپرست دانشگاه بیماری ایدز را کماکان یک خطر مهلک برای جامعه قلمداد کرد و گفت: علیرغم گذشت چند دهه از شیوع این بیماری، گروهی عظیم از جوانان درباره این عفونت همچنان بی اطلاع هستند و با این که اکثر ایشان درباره این بیماری چیزهایی شنیدهاند، اما همچنان بخش عمدهی جامعه ما از روند شیوع این بیماری بی اطلاع بوده و هرگز باور ندارند که خودشان هم در معرض خطر هستند.
دکتر امیری ابراز کرد: بیماری اچ آی وی مخصوص طبقه، قشر و یا گروه خاصی نیست و اگر عامل آن وارد بدن هر کسی شود آن فرد میتواند به بیماری مبتلا شود.
هرساله یکم دسامبر مصادف با دهم آذرماه را روز جهانی ایدز نامگذاری کردهاند. اچ آی وی یک بیماری عفونی قابل کنترل است که اغلب آن را به نام ایدز میشناسند در حالیکه ایدز مرحله نهایی بیماری است و اگر فرد به موقع شناسایی شود و تحت مراقبت و درمان منظم قرار گیرد، ممکن است تا آخر عمر وارد مرحله ایدز نشود.
منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان