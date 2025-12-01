باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی کشور گفت: بارش های سال آبی جاری بشدت کمتر از نرمال است که براین اساس در اغلب مناطق کشور دچار خشکسالی شدید هستیم که این امر منتج به خشکی و کاهش برخی از سدهاست که در برخی شهرها همچون تهران، مشهد و تبریز شرایط بحرانی در تامین آب شرب و کشاورزی ایجاد شده است.

به گفته وی، مدل های عددی نشان می دهد که از نیمه دوم هفته بعد شاهد عبور سامانه بارشی مناسبی از مناطق غربی، فلات مرکزی و عرض های شمالی خواهیم بود و مناطق شرق و جنوب شرق چندان تحت تاثیر قرار نمی دهد.

وظیفه ادامه داد: اولین سامانه جدی سال آبی جاری دوشنبه هفته آینده وارد کشور می شود و به نظر می رسد از نیمه دوم آذرماه گرایش به بارش های متوسط و در حد میانگین بلندمدت است و به احتمال زیاد بارش های زمستان و بهار در حد نرمال است.

به گفته وی،میانگین دمای کشور نسبت به شرایط نرمال بالاتر است و دمای زمستان تا بهار آتی یک درجه از مقدار بلندمدت گرمتر است.

رئیس مرکز خشکسالی با بیان اینکه کشور دچار تنش آبی شدید است، افزود: کشور دچار کم آبی است که در صورت بارش های نرمال زمستان و بهار، بدلیل خشکسالی های گذشته آب سدها با محدودیت مواجه خواهد شد که براین اساس توصیه به افزایش سطح کشت نمی شود.

وظیفه با بیان اینکه کشت دیم در برخی استان ها انجام شده است، گفت: در استان های جنوبی اعم از فارس، بوشهر و خوزستان کشت صورت نگرفته است که طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده با ورود موج بارشی شرایط برای کشت مساعد می شود و با توجه به چشم انداز بارش، محدودیت چندانی برای کشت دیم غلات نداریم، هرچند کم بارشی پاییز ممکن است اثرات نامطلوب داشته باشد.