ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، اقدام ضدایرانی دولت استرالیا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، اقدام ضدایرانی دولت استرالیا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را طی بیانیه‌ای به شدت محکوم کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، اقدام ضدایرانی دولت استرالیا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت محکوم می‌نماید.

تصمیم نابخردانه دولت وابسته استرالیا که در جهت اهداف شیطانی نظام سلطه به رهبری آمریکای تروریست‌پرور و در خدمت تداوم ظلم و جنایت‌های رژیم تروریستی صهیونیستی تعریف می‌شود. این اقدام جز ادعا‌های بی‌اساس و مغرضانه تحت فشارآمریکا و رژیم صهیونیستی مفهوم دیگری ندارد.

اقدام ضدایرانی دولت استرالیا نشان‌دهنده عدم درک صحیح از واقعیت‌های بین‌المللی و جهانی است. این گونه اقدامات عزم ملت قهرمان ایران را برای اقتدار و ارتقای قدرت دفاعی خود تقویت خواهد کرد و نتیجه‌ای جز حمایت بیشتر مردم عزیز کشور و ملت‌های آزاده جهان از نیرو‌های مسلح مدافع وطن، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقتدر و ضدتروریسم، به همراه نخواهد داشت.

برچسب ها: ستاد کل نیروهای مسلح ، استرالیا
خبرهای مرتبط
اقدام سیاسی دولت استرالیا بدعتی خطرناک و با اعمال نفوذ رژیم صهیونیستی طراحی شده است
متا تا دو هفته دیگر حساب نوجوانان استرالیایی را می‌بندد
توفان «فینا» شمال استرالیا را در تاریکی فرو برد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیام دریادار سیاری به قالیباف
تجدید میثاق فرماندهان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام (ره)
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ آذر
واکنش وزارت امور خارجه به عدم صدور ویزا برای نمایندگان ایران برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی
رسیدگی به تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس
ورود دیوان محاسبات به واگذاری غیرقانونی ملک شرکت کفش ملی
هاکان فیدان: ترکیه معتقد به حل اختلاف ایران و غرب از مسیر دیپلماسی است
ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون کشاورزی برای ارائه گزارشی درباره میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک
عراقچی: ایران و ترکیه بر لزوم رفع موانع پیش‌روی تجارت دو کشور تاکید دارند
تصویب دوفوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس
آخرین اخبار
دیدار معاون سیاسی وزیر امور خارجه عربستان سعودی با عراقچی
دیدار فیدان و قالیباف
قالیباف: از روز ششم جنگ هرجا را اراده کردیم، زدیم
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله ۹دی منصوب شد
هاکان فیدان: ترکیه معتقد به حل اختلاف ایران و غرب از مسیر دیپلماسی است
نشست خبری قالیباف سه شنبه ۱۱ آذرماه برگزار می‌شود
عراقچی: ایران و ترکیه بر لزوم رفع موانع پیش‌روی تجارت دو کشور تاکید دارند
احتمال ارائه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ تا نیمه آذر
عارف: در آستانه یک جهش دیجیتال هستیم/ اولویت امنیت سایبری با بخش خصوصی است
وزیر امور خارجه ترکیه با عراقچی دیدار کرد
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش: برای دفاع از کشور آماده باش کامل هستیم
دیدار معاون وزیر خارجه عربستان با عراقچی
دریادار ایرانی: اسکورت کشتی‌های ایرانی در همه نقاط جهان انجام می‌شود
تجدید میثاق فرماندهان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام (ره)
جزئیات برنامه وزیر امور خارجه ترکیه در تهران/ تحولات منطقه؛ دستور کار گفت‌و‌گو‌ها
قدردانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از فراجا برای همکاری در تولید برنامه «سرنخ»
واکنش وزارت امور خارجه به عدم صدور ویزا برای نمایندگان ایران برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی
مجلس با بررسی دوفوریتی اصلاح سازوکار ارائه بودجه سنواتی مخالفت کرد
پیام دریادار سیاری به قالیباف
ضرورت بازاندیشی راهبردی در جایگاه خانواده
سفر معاون وزیر خارجه عربستان به تهران
تصویب دوفوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس
پیگیری حذف یا تنفیذ برخی از احکام غیربودجه‌ای در مجلس
ورود دیوان محاسبات به واگذاری غیرقانونی ملک شرکت کفش ملی
ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون کشاورزی برای ارائه گزارشی درباره میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک
رسیدگی به تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ آذر
سازمان دامپزشکی برای مهار ویروس تب برفکی به‌صورت مستقیم واکسن به دامپروران عرضه کند
چهار وزیر در شرایط استیضاح هستند/ استیضاح برای تحقق اهداف دولت در خدمت به مردم است
پزشکیان: توسعه ارتباط ریلی حومه تهران خدمات به چند میلیون نفر را بهتر می‌کند