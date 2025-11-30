باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی آقایان ایران در دیدار برگشت پنجره اول مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ امروز یکشنبه ۹ آذر ماه از ساعت ۱۷:۳۰ مقابل عراق به میدان رفت و با نتیجه ۸۶ بر ۷۱ موفق به کسب پیروزی شد.
پیتر گیریگوریان با کسب ۲۱ امتیاز، ۲ ریباند، ۱ پاس گل، ۱ توپربایی و کارایی ۲۱ در این دیدار به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.
نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:
کوارتر اول: ۲۵ - ۲۱ / عراق
کوارتر دوم: ۲۱ - ۱۳ / ایران
کوارتر سوم: ۱۹ - ۱۲ / ایران
کوارتر چهارم: ۲۵ - ۲۱ / عراق
ملیپوشان کشورمان در دیدار رفت این رقابتها نیز موفق شدند با نتیجه ۹۴ بر ۶۸ عراق را شکست دهند.