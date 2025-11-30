دیدار دوم تیم‌های ملی بسکتبال ایران و عراق در پنجره نخست انتخابی جام جهانی، همچون دیدار اول با برتری ملی پوشان کشورمان تمام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی آقایان ایران در دیدار برگشت پنجره اول مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ امروز یکشنبه ۹ آذر ماه از ساعت ۱۷:۳۰ مقابل عراق به میدان رفت و با نتیجه ۸۶ بر ۷۱ موفق به کسب پیروزی شد.

پیتر گیریگوریان با کسب ۲۱ امتیاز، ۲ ریباند، ۱ پاس گل، ۱ توپ‌ربایی و کارایی ۲۱ در این دیدار به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۵ - ۲۱ / عراق

کوارتر دوم: ۲۱ - ۱۳ / ایران

کوارتر سوم: ۱۹ - ۱۲ / ایران

کوارتر چهارم: ۲۵ - ۲۱ / عراق

ملی‌پوشان کشورمان در دیدار رفت این رقابت‌ها نیز موفق شدند با نتیجه ۹۴ بر ۶۸ عراق را شکست دهند.

برچسب ها: بسکتبال ، تیم بستکبال
