در جریان دیداری از هفته سیزدهم لیگ برتر، تیم لیورپول در دیداری خارج از خانه با نتیجه ۲ بر صفر برابر وستهم به پیروزی دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب رقابت‌های هفته سیزدهم لیگ برتر انگلیس، تیم لیورپول مهمان وستهم بود که با دو گل به پیروزی رسید. این بازی برای آرنه اسلوت سرمربی لیورپول، آخرین فرصت برای حفظ جایگاه و همه نگاه‌ها به نمایش شاگردانش بود. طرفداران با امید به برد و نمایش هجومی، شاهد بازی پر هیجان شدند که با باز شدن دروازه وستهم توسط ایساک و خاکپو رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و در نهایت بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود لیورپول به پایان رسید.  

لیورپول با این برد پس از سه شکست متوالی کمی از بحران خارج شد و ایساک هم با گلزنی از هجمه سنگینی که علیهش شده بود کمی رهایی پیدا کرد. شاگردان اسلوت با ۲۱ امتیاز به رتبه هشتم رسیدند.

پیش از این دیدار هم منچستریونایتد در زمین کریستال پالاس دو بر یک پیروز شد. بازی در زمین کریستال پالاس انجام گرفت و با وجود آمار مثبت میزبان در ۴ بازی اخیر برابر منچستریونایتد، این‌بار شیاطین سرخ توانستند با نتیجه ۲ بر یک برنده شوند. منچستریونایتد با این برد امتیاز‌های خود را به عدد ۲۱ رساند و موقتا به رده ششم جدول رسید. در این بازی فیلیپ ماتتا برای کریستال پالاس و زیرکزی و میسون مانت برای منچستریونایتد گل زدند.

در سایر دیدارها، استون ویلا با یک گل ولورهمپتون را شکست داد و برایتون با دو گل میزبانش ناتینگهام فارست را مغلوب کرد.

