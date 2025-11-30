در پنجاه و دومین جلسه هیات مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، قیمت پایه و روش مولدسازی ۴۸ فقره ملک و زمین به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پنجاه و دومین جلسه هیات مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت که به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، قیمت پایه و روش مولدسازی ۴۸ فقره ملک و زمین به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین نتیجه فراخوان عمومی واگذاری یک فقره ملک و یک قطعه زمین و ساختمان، بررسی مجدد قیمت پایه و روش مولدسازی زندان قدیم رجایی شهر، بررسی تمدید اعتبار قیمت گزارش کارشناسی یک قطعه زمین، بررسی مازاد بودن دو قطعه زمین و چهار فقره ملک، لغو مازاد بودن ۱۱ فقره ملک و گزارش فروش دو باب آپارتمان به تصویب رسید.

این املاک و زمین‌ها متعلق به بانک سپه، سازمان زندان‌ها، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی است که در استان‌های تهران، البرز، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان، همدان، هرمزگان و زنجان قرار دارد.

در این جلسه وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی، معاون اجرایی رییس‌جمهور، سخنگوی دولت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند.

منبع: ریاست جمهوری

