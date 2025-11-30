پس از دو شکست متوالی، نراتزوری از سد حریف انتهای جدولی‌اش گذشت و به روند ضعیف خود طی هفته‌های اخیر پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سیزدهمین هفته از رقابت‌های سری آ، اینتر در ورزشگاه گاریبالدی میهمان پیزا بود و با نتیجه ۲-۰ به پیروزی رسید.

پیزا که در ۵ بازی از ۶ دیدار اخیر خود به تساوی رضایت داده بود، تلاش می‌کرد برابر شاگردان کیوو به حداقل امتیاز دست پیدا کند، با این وجود موفق به بسته نگه داشتن دروازه  نشد. لائوتارو مارتینز هر دو گل تیم کیوو را در این مسابقه به ثمر رساند و ستاره بازی بود.

با این پیروزی، اینتر ۲۷ امتیازی شد و موقتاً در رتبه سوم جدول قرار گرفت. پیزا هم در ادامه روند ضعیف خود، در همان پله هجدهم باقی ماند.

برچسب ها: سری آ ایتالیا ، اینتر
