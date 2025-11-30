باشگاه خبرنگاران جوان _ حسن بابایی گفت: مشکلات ثبتی برخی تعاونیها و اراضی که سابقه آنها به بیش از چهار دهه میرسید، امروز با همکاری مجموعهها به نتیجه رسیده و مردم به حقوق قانونی خود دست یافتهاند.
وی با اشاره به بلاتکلیفی طولانیمدت تعاونیهای ۴۲گانه کرج گفت: این تعاونیها از سال ۱۳۶۶ با چالشهای متعدد روبهرو بودند و باوجود واریز هزینهها، امکان صدور سند برای اعضا فراهم نشده بود که امروز این مشکل بزرگ رفع شد.
رییس سازمان ثبت اسناد همچنین از تعیین تکلیف چند پرونده مهم در ساوجبلاغ، فردیس و بخشی از اراضی معوض روستایی کرج خبر داد و تاکید کرد: صدور اسناد تکبرگی برای این اراضی، گامی موثر در تثبیت مالکیت و جلوگیری از شکلگیری اختلافات جدید است.
صدور اسناد معوقه تعاونیها اعتماد عمومی را تقویت کرد
استاندار البرز نیز صدور اسناد مالکیت برای تعاونیهای مسکن استان را اقدامی موثر در افزایش رضایتمندی عمومی و حل مشکلات چندین دههای مردم دانست.
« مجتبی عبدالهی » افزود: با تلاش پیوسته مجموعه ثبت اسناد البرز و همراهی دستگاه قضایی، بسیاری از گرههای ۳۰ تا ۴۰ ساله تعاونیها باز شده و امروز هزاران نفر از شهروندان به سند قانونی مالکیت دست پیدا میکنند.
وی بیان کرد: هماهنگی میان مدیریت اجرایی و دستگاه قضایی استان، زمینه تعیینتکلیف تعاونی چهلودوگانه کرج و سایر تعاونیهای معطلمانده را فراهم کرد و این اتفاق، گامی مهم در ارتقای اعتماد مردم به عملکرد حاکمیت است.
استاندار البرز همچنین از مراحل نهایی قانون صدور اسناد قولنامهای در مجلس خبر داد و گفت: با تصویب این قانون، مشکلات گستردهای که در حوزه اراضی و ساختوساز مردم وجود دارد کاهش خواهد یافت و روند ساماندهی املاک قولنامهای در کشور سرعت میگیرد.
منبع ایرنا