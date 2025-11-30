باشگاه خبرنگاران جوان _ کارن یحیایی اظهار کرد: خانواده اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌ جمهوری و رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی، در تصادف یک خودروی تارا با یک کامیون در محور شریف‌آباد گرمسار دچار حادثه شدند.

وی با بیان اینکه این تصادف رانندگی در ورودی شهر ایوانکی رخ داده است افزود: در این سانحه جاده‌ای، متاسفانه همسر معاون رئیس‌ جمهوری جان به جان‌آفرین تسلیم کرده و مابقی سرنشینان خودرو نیز مصدوم شدند.

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان سمنان با بیان اینکه سه فرزند معاون رئیس‌ جمهوری نیز مصدوم شدند ادامه داد: پدر همسر معاون رئیس‌ جمهوری نیز دیگر مصدوم این تصادف رانندگی است.

یحیایی با بیان اینکه بلافاصله بعد از اطلاع از سانحه نیروهای اورژانس و پایگاه امداد جاده‌ای به محل سانحه اعزام شدند کفت: همه مصدومان به بیمارستان معتمدی گرمسار اعزام و تحت درمان قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه حال مابقی مصدومان وخیم نیست اضافه کرد: مصدومان عمدتاً دچار شکستگی و صدمات جزئی شدند.

سئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان سمنان با اشاره به تحویل پیکر تنها جان‌باخته این سانحه به خانواده وی اظهار کرد: با درخواست خانواده، مصدومان به بیمارستانی در تهران منتقل شدند.

به گفته یحیایی اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی در این سفر، همراه خانواده نبوده است.

منبع ایسنا