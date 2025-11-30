دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و مقامات وقت را متهم کرد که با عدم نظارت کافی بر ورود مهاجران، کشور را دچار بحران کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ادامه انتقاد‌های خود از سیاست‌های مهاجرتی «جو بایدن» رئیس جمهور پیشین، مدعی شد که او به همراه دیگر مقامات وقت، با اجازه دادن به ورود افراد بدون بررسی‌های لازم، به کشور آسیب زده است.

ترامپ نوشت: «جو بایدنِ فاسد، مایورکاس (وزیر امنیت داخلی آن زمان) و کامالا هریس کشور ما را نابود کردند؛ چون اجازه دادند هرکسی بدون هیچ‌گونه بررسی و نظارتی وارد شود!»

رئیس جمهور آمریکا در روز‌های اخیر گفته است که می‌خواهد مهاجرت از کشور‌های فقیرتر را «به طور دائم متوقف کند» و وعده داده که با لغو وضعیت قانونی آنها، میلیون‌ها مهاجر را از آمریکا اخراج کند.  او مهاجران را به خاطر مشکلاتی از جرم و جنایت گرفته تا کمبود مسکن سرزنش کرده و خواستار «مهاجرت معکوس» است.

تندترین پست او درباره مهاجرت، هفته گذشته منتشر شد؛ زمانی که دو عضو گارد ملی آمریکا در نزدیکی کاخ سفید هدف گلوله قرار گرفتند. یکی از آنها کشته شد و دیگری در وضعیت بحرانی است. ضارب یک مهاجر افغان است که در زمان حضور نظامی آمریکا در افغانستان، با آژانس‌های آمریکایی از جمله سیا همکاری داشته و به همین علت روادید این کشور را دریافت کرده بود.

طبق این طرح که در زمان بایدن تصویب شده بود، شهروندان افغانستان که با آژانس‌های آمریکایی همکاری داشتند، پس از بازگشت طالبان می‌توانستند به آمریکا بروند. 

ترامپ انتقادات خود را از این سیاست‌ها تشدید کرده و روز پنجشنبه با لحن تندی گفت که میلیون‌ها مهاجر، مقصر اصلی مشکلات اجتماعی آمریکا هستند.

منبع: شبکه‌های اجتماعی

