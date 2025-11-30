صالح اباذری در مبارزه پایانی با رای داوران به رقیب ایتالیایی باخت و نقره گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح اباذری آخرین نماینده ایران روی تاتامی قهرمانی جهان در قاهره مصر در مبارزه پایانی وزن ۸۴+ کیلوگرم مقابل «متئو آوازیانی» از ایتالیا در حالی که در ثانیه پایانی نتیجه ۲ بر یک را با عقب افتادگی را با تساوی ۲ بر ۲ تغییرداده بود با رأی داوران نتیجه را واگذار کرد و به نشان نقره دست یافت.

اباذری جمعه هفتم آذرماه در روز دوم مسابقات قهرمانی جهان با دو پیروزی برابر «آتاناسیوس نیکوپولوس» از یونان و نوری عبدالسلام از لیبی و تساوی برابر «آنجلو وسیچ» از کرواسی مرحله گروهی را پشت سر گذاست و در ادامه مقابل «اونرج بوساک» از چک به برتر رسید و سپس «ثناد صوفیانی» از عربستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. کاراته کای اراکی تیم ملی کشورمان در این مرحله هم «روخاس» از شیلی را شکست داد و به فینال صعود کرد.

تیم ملی کاراته ایران در پایان رقابت‌های قهرمانی جهان با کسب یک طلا، یک نقره و یک برنز به کار خود پایان داد.

برای تیم اعزامی کشورمان در این رقابت‌ها آتوسا گلشاد نژاد یک مدال طلا، صالح اباذری یک مدال طلا و سارا بهمن یار هم یک نشان برنز دست کسب کردند. فاطمه صادقی، مبینا حیدری، فاطمه سعادتی، علی مسکین، امیررضا برزوئی، مهدی خدابخشی و مرتضی نعمتی از دست یابی به مدال بازماندند.

رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان از سال ۲۰۲۴ در دو بخش تیمی و انفرادی به صورت جداگانه برگزار می‌شود. در نخستین دوره مسابقات تیمی قهرمانی جهان سال گذشته، تیم کشورمان با هدایت سید شهرام هروی در «پامبولانا»‌ی اسپانیا عنوان نایب قهرمانی جهان را کسب کرد. در نخستین دوره مسابقات کومیته انفرادی نیز تیم کشورمان با هدایت سجاد گنج زاده روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد.

