باشگاه خبرنگاران جوان - سلمان زارع، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی رسانه‌ای چای در سالن حزین لاهیجی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: کشاورزی پایه و اساس اقتصاد کشور است و نباید مورد بی‌مهری قرار گیرد.

او با انتقاد از وضعیت فعلی حمایت از محصولات کشاورزی افزود: در سال‌های گذشته محصولات راهبردی همچون چای و برنج مورد غفلت قرار گرفتند، سال گذشته به همراه نمایندگان گیلان، مازندران و فراکسیون شمال، طی دیدار با رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس مجلس، خواستار تعیین قیمت واقعی برای برنج شدیم که خوشبختانه عملی شد.

به گفته این نماینده مجلس، طبق قانون از اول تیر تا اول آبان باید در زمینه خرید محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی شود تا کشاورزان متضرر نشوند، اما همچنان شاهد خسارت در بخش‌هایی مانند برنج، چای، مرکبات، سیب‌زمینی و محصولات باغی هستیم.

زارع با بیان اینکه در سال ۱۳۷۹ شاهد نابودی بیش از ۱۰ هزار هکتار از باغات چای بودیم، تصریح کرد: سطح باغات از ۳۴ هزار هکتار به حدود ۲۲ هزار هکتار کاهش یافته است؛ برخی منابع حتی این عدد را ۱۸ هزار هکتار اعلام می‌کنند و دلیل اصلی این مسئله فعالیت دلالان و واسطه‌هایی بود که به دنبال واردات چای بودند.

او همچنین درباره احتمال واگذاری مجدد سازمان چای به بخش غیردولتی هشدار داد و گفت: اگر این اتفاق رخ دهد، مجبورم از ابزار نظارتی مجلس از جمله استیضاح استفاده کنم، پیش‌نویس این اقدام به امضای نمایندگان گیلان نیز رسیده و خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس سازمان امور استخدامی کشور و وزیر جهاد کشاورزی ارسال شده است.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس با تأکید بر ارزش جهانی چای گیلان افزود: چای تولیدی منطقه ما از نظر ارگانیک بودن در دنیا کم‌نظیر است. باید در حوزه تحقیقات، بسته‌بندی و ارائه محصول استاندارد به بازار بیشتر تلاش کنیم.

زارع نسبت به تبلیغات برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مبنی بر چای انگلیسی انتقاد و تصریح کرد: این موضوع توهین به زحمات تولیدکنندگان داخلی است و کلیپی تهیه شده که در صورت امکان ارائه خواهد شد.

