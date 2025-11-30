چلسی در دیدار مهیج از هفته سیزدهم لیگ برتر انگلیس، مقابل آرسنال به تساوی ۱-۱ رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حساس‌ترین دیدار هفته سیزدهم لیگ برتر انگلیس، تیم‌های چلسی و آرسنال در ورزشگاه استمفوردبریج لندن به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی یک - یک به پایان رسید.

حادثه بزرگ این بازی در دقیقه ۳۸ و با تکل شدید مویسس کایسدو روی قوزک پای میکل مرینو رخ داد. تیلور با اخطار از کنار صحنه گذشت، اما دخالت VAR و بازبینی ویدیویی تصاویر به اخراج هافبک دفاعی اکوادوری چلسی منجر شد.  

آرسنال نتوانست تا پایان نیمه اول از برتری نفری بهره ببرد و چلسی به محض آغاز نیمه دوم به گل رسید. ارسال ریس جیمز از نقطه کرنر به نزدیکی تیر اول رسید تا تروو چالوبا بالاتر از مدافعان توپ را با ضربه سر به گوشه دورتر دروازه داوید رایا بفرستد و میزبان ۱۰ نفره را به شکلی شوکه‌کننده پیش بیندازد.

برتری چلسی دوام چندانی نداشت و توپچی‌ها تنها ۱۱ دقیقه بعد کار را به تساوی کشیدند. بوکایو ساکا در مصاف با کوکوریا شب درخشانی نداشت، اما با حرکت تکنیکی خود بالاخره سمت چپ دفاع چلسی را به هم ریخت و توپ را به مرز محوطه ۶ قدم فرستاد تا با ضربه سر میکل مرینو به گل تساوی تبدیل شود.

در نهایت تلاش دو تیم به خصوص آرسنال با یک یار بیشتر برای پیروزی در این دیدار ثمری نداشت تا دو تیم لندنی که این روز‌ها آماده هستند و هفته گذشته بارسلونا و بایرن مونیخ دو ابرقدرت فوتبال اروپا را در لیگ قهرمانان شکست دادند، امتیازات را تقسیم کنند. آرسنال با این تساوی ۳۰ امتیازی شد و همچنان صدرنشین است. چلسی با ۲۴ امتیاز سوم است.

چلسی ، آرسنال
