پاپ لئو چهاردهم اعلام کرد که تشکیل کشور فلسطینی تنها راه حل پایدار برای وضعیت کنونی است، هرچند (رژیم) اسرائیل هنوز آن را نمی‌پذیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پاپ لئو چهاردهم حین پرواز از ترکیه به لبنان به خبرنگاران گفت که تنها راه حل برای مسئله فلسطین، تشکیل یک کشور فلسطینی خواهد بود.

پاپ لئو گفت: «همه ما می‌دانیم که در حال حاضر اسرائیل هنوز این راه حل را نمی‌پذیرد، اما ما آن را تنها راه حل می‌دانیم.»

بر اساس این طرح، اشغال کرانه باختری و غزه باید پایان یابد و فلسطینی‌ها بتوانند دولت مستقل و حاکمیت سیاسی خود را داشته باشند. دبیرکل سازمان ملل و بسیاری از ارکان و قطعنامه‌های بین‌المللی بر این راه‌حل تأکید دارند، اما رژیم صهیونیستی مدعی است که تشکیل کشور فلسطین را نمی‌پذیرد.

منبع: الجزیره

دستور سراسری توقف صدور ویزا برای افغان‌ها توسط دولت ترامپ