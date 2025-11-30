باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایتپور - پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در بازدید از فدراسیون کشتی در جمع خبرنگاران گفت: سریال پوریا ولی در جهت ادای دین به فرهنگ قهرمانی و پهلوانی که صدها سال در ایران اسلامی رایج بوده و ادامه دارد و در ورزش کشتی نمود بیشتری دارد ساخته میشود و در تلاشیم در آینده نزدیک پیش تولید آن شروع شود.
او درخصوص روند بازسازی ساختمان شیشهای بیان کرد: ساختمان شیشهای صداوسیما تا قبل از حمله رژیم صهیونیستی نیز یک نماد ملی شناخته میشد و این حمله ددمنشانه باعث شد تا این نماد ارزش مضاعفی پیدا کند و به نماد مقاومت رسانهای تبدیل شد.
رئیس رسانه ملی ادامه داد: رژی و استودیو خاطر انگیز که در حمله رژیم صهیونیستی صحنه رشادت و رجزخوانی خانم امامی بود را به صورت موزه حفظ میکنیم و بازسازی بقیه ساختمان را به زودی شروع میکنیم. اواخر آذر یا اوایل دی آوار برداری ساختمان شیشهای به اتمام خواهد رسید تا در بهمن کار بازسازی را آغاز کنیم و بنظرم ظرف یک تا یک سال و نیم ساختمان شیشهای بازسازی میشود.
جبلی درباره همکاری با فدراسیون کشتی گفت: آمادگی خود را به رییس فدراسیون کشتی اعلام کردهایم که یک شبکه اختصاصی کشتی را در آینده نزدیک در تلوبیون راه اندازی کنیم و فکر میکنم محتوا فاخری را میتوانیم از کشتی تولید کنیم و به صورت ۲۴ ساعته فعالیت کند.