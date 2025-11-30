دروازه بان تیم فوتبال استقلال تهران توانسته در دوران حرفه‌ای خود عملکرد خوبی را در ضربات پنالتی داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - آنتونیو آدان، دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال، امروز -یکشنبه ۹ آذرماه- در جریان دیدار هفته یازدهم لیگ برتر مقابل فولاد خوزستان بار دیگر درخشید و با مهار پنالتی ساسان انصاری در ورزشگاه شهدای شهر قدس نقش مهمی در پیروزی یک بر صفر تیمش ایفا کرد.

آدان که در ماه‌های اخیر به یکی از چهره‌های تأثیرگذار استقلال تبدیل شده، در طول دوران دروازه‌بانی خود ۴۱ بار از روی نقطه پنالتی دروازه‌اش باز شده و ۷ ضربه را مهار کرده است. نکته قابل توجه اینکه نخستین پنالتی که او در دوران حرفه‌ای‌اش موفق به مهار آن شد، ضربه لیونل مسی در ورزشگاه نیوکمپ بود؛ اتفاقی که نام او را خیلی زود بر سر زبان‌ها انداخت. آخرین پنالتی مهارشده نیز امروز برابر ساسان انصاری اتفاق افتاد تا بار دیگر توانایی بالای او در لحظات حساس ثابت شود.

درخشش امروز آدان باعث شد استقلال با هدایت ریکاردو ساپینتو سه امتیاز مهم این مسابقه را کسب کند و همچنان در کورس بالای جدول باقی بماند. دروازه‌بان آبی‌ها با واکنش‌های مطمئن خود، یکی از عوامل اصلی تداوم روند مثبت استقلال در هفته‌های اخیر بوده است.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، ضربات پنالتی
تبادل نظر
