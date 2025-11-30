باشگاه خبرنگاران جوان - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه امروز -یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴- در محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با علی لاریجانی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی و فیدان درباره مجموعهای از مسائل مهم امنیتی منطقه تبادل نظر کردند. بررسی آخرین تحولات سوریه و غزه و همچنین نقش مخرب رژیم صهیونیستی در تحولات اخیر از محورهای اصلی گفتوگو بود.
دو طرف بر ضرورت هماهنگی میان تهران و آنکارا برای مدیریت بحرانهای منطقهای تأکید کردند.
در ادامه، دو مقام درباره پیشنهادهای همکاری اقتصادی مشترک میان ایران و ترکیه مذاکره کرده و ظرفیتهای گسترش روابط اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.
در پایان این دیدار، وزیر امور خارجه ترکیه از علی لاریجانی برای انجام سفر رسمی به ترکیه دعوت بهعمل آورد.