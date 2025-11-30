باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - بیست‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان قم با مشارکت گسترده دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز نوآوری در مجتمع امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد. این رویداد تا یازدهم آذرماه، هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ در مجتمع امام خمینی(ره) جنب گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر پذیرای بازدیدکنندگان است.

خیرالله رهسپارفرد، رئیس پارک علم و فناوری استان قم، در مراسم افتتاحیه اعلام کرد: در این دوره ۷۰ هسته فناور از مرحله ایده تا محصول در نمایشگاه حضور دارند. وی افزود: ۴۲ غرفه فعال شامل ۱۳ دانشگاه و پژوهشگاه، ۷ مرکز فناوری و نوآوری، ۸ شرکت خلاق دانش‌بنیان، ۶ دستگاه اجرایی و ۳ آموزشگاه آزاد در این رویداد شرکت کرده‌اند.

رهسپارفرد با اشاره به حضور چهار مرکز تسهیل‌گر شامل بنیاد نخبگان، بسیج، صندوق پژوهش و فناوری کریمه و فن‌بازار گفت: انتظار می‌رود با همکاری این مراکز، مسیر حمایت و تسهیل‌گری برای شرکت‌ها و متقاضیان بیش از پیش فراهم شود.

رئیس کمیته نمایشگاه و فن‌بازار استان نیز تأکید کرد: این دوره نسبت به سال‌های گذشته از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته و توانسته ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان را به‌طور گسترده‌تر معرفی کند.

هفته پژوهش نیز از هشتم تا چهاردهم آذرماه نامگذاری شده است.