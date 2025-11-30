باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه -۹ آذر ۱۴۰۴- در دیدار هاکان فیدان با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و برادرانه روابط دو کشور، این مناسبات را ریشه‌دار، اصیل و برخوردار از ظرفیت‌های گسترده توسعه توصیف کرد و افزود: چنانچه کشور‌های اسلامی در چارچوب یک اراده واحد و مبتنی بر اتحاد، همگرایی و تبادل تجربیات حرکت کنند، هیچ قدرتی قادر نخواهد بود برای ملت‌های مسلمان مشکل‌آفرینی کند.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تقویت روابط و همگرایی راهبردی میان کشور‌های اسلامی، بخشی از بحران‌های جاری در منطقه را محصول توطئه‌ها و دامن‌زدن به اختلافات توسط برخی بازیگران مداخله‌گر دانست و تصریح کرد: هدف این جریان‌ها، تحمیل نیات و سیاست‌های نادرست خود بر منطقه و ایجاد مانع در مسیر توسعه و پیشرفت کشور‌های اسلامی است.

پزشکیان همچنین با اشاره به تجربه اروپا یادآور شد، کشور‌های اروپایی با وجود تاریخ طولانی جنگ‌ها و منازعات، امروزه توانسته‌اند مرز‌ها را کمرنگ کرده، ساختار‌های مشترک مالی و سیاسی ایجاد و شریان‌های تجاری و مواصلاتی خود را یکپارچه کنند و خاطرنشان کرد: جهان اسلام که از اشتراکات فرهنگی و تمدنی بسیار عمیق‌تری برخوردار است قطعا خواهد توانست با کنار گذاشتن اختلافات، مسیر همکاری‌های منسجم و توسعه جمعی را از طریق اتصال جریان‌های تجارت، دانش و فرهنگ در پیش بگیرد.

رئیس جمهور با تأکید بر حساسیت شرایط کنونی جهان اسلام افزود: در زمانی که دشمنان مشترک ملت‌های مسلمان در پی افزایش فشار‌ها هستند، انتظار می‌رود که کشور‌های اسلامی شرایط را برای یکدیگر تسهیل و از پیچیده‌تر کردن مسائل پرهیز کنند. ما با یکدیگر برادریم و لازم است روابطمان را توسعه دهیم و باور داریم از مرز‌هایی که تجارت، علم و فرهنگ عبور کند، هرگز تروریسم و اسلحه عبور نخواهد کرد.

در این دیدار وزیر امور خارجه ترکیه نیز ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رئیس جمهور کشورش به پزشکیان، پیام ویژه وی درباره ضرورت گسترش همکاری‌های تجاری، اقتصادی و منطقه‌ای میان دو کشور را منتقل کرد.

هاکان فیدان با تمجید از حسن‌نیت، نگاه خالصانه و دغدغه‌مند رئیس‌جمهور ایران نسبت به جهان اسلام تأکید کرد: ما کاملاً با این دیدگاه‌ها هم‌راستا و همسو هستیم و معتقدیم اختلافات داخلی منجر به اتلاف زمان ارزشمند در جهان اسلام شده و امروز روح زمان به نقطه‌ای رسیده است که همکاری‌های مشترک و جمعی به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

وزیر خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه اکنون زمان آن است که کشور‌های اسلامی با اقدامی مشترک، برابر و هماهنگ، همکاری‌های خود را ارتقا بخشند، گفت: کشور‌های اسلامی از جمله ایران و ترکیه با همکاری دیگر کشور‌های مسلمان می‌توانند سنگ بزرگ اختلافات را از مسیر امت اسلامی کنار بزنند.

هاکان فیدان با اشاره به تحولات جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اذعان داریم که ایران پس از پیروزی انقلاب، با شتاب و پویایی چشمگیری همچون تیری که از کمان رها شده در حال حرکت است.

