تیم آتالانتا موفق شد با نتیجه دو بر صفر از سد فیورنتینا عبور کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یکی از دیدار‌های هفته سیزدهم سری آ ایتالیا، تیم‌های آتالانتا و فیورنتینا در برگامو به مصاف هم رفتند که آتالانتا موفق شد با دو گل فیورنتینا را شکست دهد.

هر دو تیم به تازگی سرمربیان ابتدای فصل‌شان را اخراج و سرمربی دیگری را جایگزین کرده‌اند و به نظر می‌رسد این تغییرات در آتالانتا جواب داده، زیرا این تیم پس از پیروزی بزرگ هفته گذشته در آلمان در لیگ قهرمانان اروپا، امشب هم فیورنتینا را شکست داد تا پالادینو سرمربی جوان این تیم که جانشین ایوان یوریچ شده است، اولین بردش را با این تیم در سری آ هم کسب کند.

در آن طرف پائولو وانولی از زمانی که سکان هدایت فیورنتینا را به جای استفانو پیولی بر عهده گرفته، نتوانسته با این تیم پیروز شود و روند نتایج اسفناک این تیم فلورانسی را تغییر دهد تا مشخص شود مشکلات این فصل فیورنتینا پیچیده‌تر از تغییر سرمربی است.

آتالانتا با این پیروزی ۱۶ امتیازی شد و به رتبه یازدهم صعود کرد. فیورنتینا هم با ۶ امتیاز نوزدهم است و اگرچه نتواند روند را تغییر دهد یکی از کاندید‌اهای اصلی سقوط به سری بی خواهد بود.

